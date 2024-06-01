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美圍堵銷中晶片漏洞 大量出口許可證將「慢慢發」

編譯季晶晶／綜合外電
知情人士透露，為加強防堵對中國出口管制漏洞，美國已雙管齊下。 (路透)
知情人士透露，為加強防堵對中國出口管制漏洞，美國已雙管齊下。 (路透)

知情人士透露，為加強防堵對中國出口管制漏洞，美國已雙管齊下，包括放慢核發給輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等晶片業者大量出口AI晶片到中東地區的許可證，並且調查南韓晶片設備零組件製造商，了解是否持續出售產品給遭美國制裁的中國企業。

彭博資訊報導，美國去年10月把多數中東地區納入AI加速器晶片的出口管制範圍，企業要出口先進晶片或晶片製造工具到阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯等國前，須先申請許可證，但美國官員最近幾周已延後、或不回覆企業的許可申請，包括想出售給阿聯、沙國及卡達等國客戶的許可。

目前還不清楚美國當局要花多久的評估時間，對「大量」出口也沒具體定義。

知情人士表示，美國官員特別關注大量出售，而放慢核發許可的目標，是要讓華府有時間針對先進晶片海外部署方式，擬定一套策略，包括協商要由誰管理和保護用於訓練AI模型的設施。

除了輝達和超微，英特爾與新創企業Cerebras系統公司也都生產加速器晶片。這四家公司都拒絕回應。商務部表示，保護國家安全是最優先事項。但彭博分析師認為，美國放慢核發速度，不太可能影響輝達近期的業績預估，因為輝達晶片的需求大到必須分配供應，但有可能會限制輝達財報優於預期、以及調高財測的幅度。

另據美國The Information報導，商務部也在調查韓國榮達公司（Ronda Korea），了解是否銷售以科林研發（Lam Research）技術所開發的零組件給中企，也正了解南韓其他設備製造商是否正在供應使用美國技術的產品，給遭制裁的中企。

晶片 輝達 AI

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