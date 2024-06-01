我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山壽司哪裡便宜又好吃? 10名廚分享最愛

玩笑開過頭 英駐墨西哥大使「拿槍瞄準職員」遭解職

雙方關係回暖 撤「限韓令」? 時隔9年 韓團將在中開唱

記者陳湘瑾／綜合報導
南獨立搖滾樂隊「Say Sue Me」。（取材自臉書）
南獨立搖滾樂隊「Say Sue Me」。（取材自臉書）

2016年時，中國為報復南韓部署薩德防禦系統，實施「限韓令」，限制南韓藝人到中國演出。然而自去年開始，中國慢慢在試水溫，逐步開放KPOP團舉辦簽售會，近日更有消息指出，來自釜山的獨立樂團Say Sue Me將在北京舉辦演唱會，掀起熱議。

北京市文化和旅遊局上月15日批准Say Sue Me7月12日在北京舉辦專場演出，為南韓歌手暌違九年，首度被允許到中國演出。

韓聯社指出，中方批准南韓歌手在北京開專場十分罕見，自南韓男團BIGBANG於2015年在中國11座城市舉行巡演後，南韓歌手在華專場演出近九年多來處於停擺狀態。

根據報導，隨著韓中關係回暖，「限韓措施」鬆綁信號頻出，不過Say Sue Me的演出能否順利推進尚待觀察。該消息引發微博熱議，有網友表示不歡迎南韓藝人，甚至到Say Sue Me社群平台留言「北京文旅局同意你們來了？」有網友更是提醒主辦方關注輿情。

中韓5月互動密切，中國外交部長王毅13日在北京與到訪的南韓外交部長趙兌烈舉行會談；中日韓領導人會議27日在首爾舉行，由中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅參與。

南韓 國務院 王毅

上一則

4條高鐵實施市場化票價 有升有降 最低5.5折

下一則

歌頌「降將」? 砸6億抗日大片「援軍明日到達」被傳被封殺

延伸閱讀

金正恩放棄和統南韓 北韓禁止孩童取名「統一」

金正恩放棄和統南韓 北韓禁止孩童取名「統一」
南韓釜山超市大爆炸 百罐瓦斯瓶被點燃引爆黑煙直竄

南韓釜山超市大爆炸 百罐瓦斯瓶被點燃引爆黑煙直竄
許光漢配音八戒 招認戀愛時也會講疊字撒嬌

許光漢配音八戒 招認戀愛時也會講疊字撒嬌
韓國史上最貴離婚 SK集團會長判付前妻11億美元

韓國史上最貴離婚 SK集團會長判付前妻11億美元

熱門新聞

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

2024-05-29 07:30
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55
在東京出席「亞洲的未來」國際論壇的馬來西亞前總理馬哈迪。 (觀察者網)

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

2024-05-24 21:30

超人氣

更多 >
40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福

40元吃得到2隻香草奶油龍蝦 好市多會員有口福
3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺

3秘訣 助你在經濟艙睡個好覺
有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」

有罪判決後捐款網站大癱瘓 川普團隊歸功於「美國人民看破公審大會」
空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我

空姐曝向登機旅客打招呼「不只是禮貌」 網恍然大悟：難怪一直看我
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴