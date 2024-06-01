雙方關係回暖 撤「限韓令」? 時隔9年 韓團將在中開唱

南獨立搖滾樂隊「Say Sue Me」。（取材自臉書）

2016年時，中國為報復南韓 部署薩德防禦系統，實施「限韓令」，限制南韓藝人到中國演出。然而自去年開始，中國慢慢在試水溫，逐步開放KPOP團舉辦簽售會，近日更有消息指出，來自釜山的獨立樂團Say Sue Me將在北京舉辦演唱會，掀起熱議。

北京市文化和旅遊局上月15日批准Say Sue Me7月12日在北京舉辦專場演出，為南韓歌手暌違九年，首度被允許到中國演出。

韓聯社指出，中方批准南韓歌手在北京開專場十分罕見，自南韓男團BIGBANG於2015年在中國11座城市舉行巡演後，南韓歌手在華專場演出近九年多來處於停擺狀態。

根據報導，隨著韓中關係回暖，「限韓措施」鬆綁信號頻出，不過Say Sue Me的演出能否順利推進尚待觀察。該消息引發微博熱議，有網友表示不歡迎南韓藝人，甚至到Say Sue Me社群平台留言「北京文旅局同意你們來了？」有網友更是提醒主辦方關注輿情。

中韓5月互動密切，中國外交部長王毅 13日在北京與到訪的南韓外交部長趙兌烈舉行會談；中日韓領導人會議27日在首爾舉行，由中國國務院 總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅參與。