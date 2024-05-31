馬朝旭對坎伯稱：美所謂「小院高牆」已成為「大院鐵幕」

當地時間5月30日上午，馬朝旭在華盛頓同美國常務副國務卿坎伯舉行磋商。 (中國外交部網站)

中國外交部副部長馬朝旭在華府當地時間5月30日與美國國務院副國務卿 坎伯會面，並獲廣泛報導，但中國外交部網站昨(31)深夜才發稿，將中方的會面內容版本公布；其中針對美國的科技圍堵議題，馬朝旭指出，美方所謂「小院高牆」已成為「大院鐵幕」。中方敦促美方停止將經貿科技問題政治化，炒作所謂「產能過剩」問題，取消對中國產品加徵關稅，撤銷對中國企業非法單邊制裁。

訊息稱，當地時間5月30日上午，馬朝旭在華盛頓同美國常務副國務卿坎伯舉行磋商，雙方圍繞中美關係和共同關心的國際地區問題坦誠、深入交換意見。會談是建設性的。

馬朝旭表示，目前中美關係處於止跌穩定的關鍵階段。落實兩國元首去年11月舊金山 會晤達成的重要共識，進一步穩定與中美關係，符合中美雙方利益，也是國際社會的普遍期待。中方將依照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則處理中美關係。美方應該相向而行，把拜登總統的承諾落實。

他說，中方致力於穩定發展中美關係，同時將堅定維護國家主權安全發展利益。美方一邊尋求對話合作，一邊損害中方利益的做法行不通、辦不到，以競爭之名搞零和博弈沒有出路，遏制打壓、剝奪中方正當發展權利，中國政府和人民絕不答應。

針對台灣問題，中國外交部網站稿子中似刻意減少比重，完全省略了會後他向少數媒體轉述會談內容時談到他批判賴清德暴露台獨本性，以及台獨是死路一條等內容。 稿子只說，馬朝旭強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，也是兩國關係中最重要、最敏感、最具爆炸性的問題。 「台獨」與台海和平水火不容。美方如果真的希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現不支持「台獨」的承諾。

訊息稱，馬朝旭闡述了中方在南海議題上的立場，表示維持南海和平穩定符合區域國家及各方共同利益。美方應該停止慫恿支持侵權挑釁，停止在亞太地區搞陣營對抗，停止部署陸基中導，以實際行動維護區域和平與發展良好勢頭。

訊息稱，雙方同意，繼續落實兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，穩定並發展中美關係；保持高層交往和各層級溝通；發揮外交領域磋商機制作用；肯定中美人工智能政府間對話首次會議取得的進展，持續加強人工智慧領域對話；促進雙方人員往來和人文交流。