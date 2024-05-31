俄表態、籲中舉辦和平峰會 擔任俄烏戰調解者

中國外交部長王毅（右）日前在哈薩克首都阿斯塔納出席上海合作組織外長會議期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫。(路透)

路透引述俄通社，俄羅斯 外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）30日表示，北京可以安排一次俄羅斯和烏克蘭 的和平會議，此舉將是北京努力解決俄烏衝突的延續。中國外交部發言人毛寧回應，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論的國際和會。

據俄通社報導，拉夫羅夫強調，俄羅斯對烏克蘭問題談判持開放態度，但談的是和平，而不是停火，「基輔是『戰爭黨』當政，它至少口頭上尋求在戰場上打敗俄羅斯。在這種條件下，和平對話難以想像。」

拉夫羅夫告訴俄通社記者，共享中國的立場，即首先需要解決衝突的根本原因，且保障各方合法利益，隨後的協議應基於平等和不可分割安全的原則。

路透報導，俄羅斯一再呼籲進行會談，前提是基輔和西方承認其在烏克蘭的領土。基輔拒絕了這些建議。拉夫羅夫指出，烏克蘭自2022年9月起實行法律，禁止與俄羅斯領導人談判。

針對和平峰會一事，路透記者於30日中國外交部例行記者會提及，毛寧回應，在烏克蘭問題上，中方始終秉持客觀公正的立場，堅持勸和促談。習近平 主席提出的「四個應該」是中方推動政治解決烏克蘭危機的根本遵循。

毛寧也表示，鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案公平討論的國際和會。中方也願意繼續就推動政治解決危機同國際社會保持溝通。

烏克蘭總統澤倫斯基26日曾呼籲美國總統拜登和中國國家主席習近平，勿缺席預定六月在瑞士召開的烏戰和平高峰會，該峰會由瑞士政府應基輔所請舉辦。俄國總統普亭曾表示，沒有收到主辦單位邀請。