平壤譴責中日韓去核聲明 朝鮮與中「唇齒相依」關係現裂痕？

北韓領導人金正恩在日前在一個沒有披露的地點視察核彈頭。 （路透資料照片）

中日韓峰會日前發表聯合聲明重申對區域和平與穩定，儘管聲明在「朝鮮半島無核化」稱三國有「各自立場」，仍引發北韓 不滿，抨擊三國聯合聲明侵犯了北韓主權，是「嚴重的政治挑釁」。外媒引述分析人士認為，北韓與中國關係已出現緊張跡象，「唇齒相依」的關係出現了裂痕。

中國、日本和南韓 領袖5月27日日在首爾舉行中日韓峰會，三國領袖發表聯合聲明，同意加速自由貿易協定（FTA）談判，並重申朝鮮半島無核化的「各自立場」。據美國之音報導，北韓事後公開譴責中日韓峰會討論北韓半島去核化聯合聲明侵犯了北韓主權，是「嚴重的政治挑釁」。

路透引述一名分析人士表示，雖然北京方面主張使用北韓半島的提法避免提及北韓的名稱淡化了分歧，但還是激怒了平壤。北韓方面還藉此機會宣布要發射間諜 衛星，發洩不滿。

報導引述南韓外交部一名官員表示，這次中日韓峰會上各方對北韓問題的看法有很大的分歧。從去年以來，中國就沒有再使用過「去核化」一詞。「考慮到目前的地緣政治形勢，我認為，要讓中國在這個問題上同意過去協議上的說法比較困難。」不過，他認為，從這次峰會的討論情況看，中國在「去核化」議題上的基本立場沒有改變，雖然聯合聲明的措詞有所淡化。

美國之音報導認為，北韓近日試圖發射一顆軍事間諜衛星，當時中國總理李強當時正在首爾準備會晤日本和南韓最高領導人。顯示北韓罕見地干擾了這次有中國參與的重大政治活動。長期以來，中國一直是孤立的北韓的主要盟友和經濟命脈。

夏威夷東西方中心(East-West Center)的北韓半島事務專家簡·李(Jean Lee)表示，這一事態發展表明，雙方長期以來一直堅稱「唇齒相依」的關係出現了裂痕。「我認為，我們看到的是，只要施加一點點壓力，這些裂痕就會撕開大口子」。

不過美國卡內基國際和平基金會核政策項目高級研究員趙通認為，儘管北韓對中國提出了批評，但這並不一定顯示中國與北韓的關係中存在的麻煩會愈來愈嚴重，「中朝雙邊關係似乎正在逐漸且穩定地朝著擴大合作的方向發展。」