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先顧自家選舉 歐盟擱置對中電動車課稅

記者陳湘瑾／綜合報導
歐委會針對中國汽車行業快速崛起，去年宣布發起反補貼調查。圖為匈牙利的比亞迪電動車。（路透）
歐委會針對中國汽車行業快速崛起，去年宣布發起反補貼調查。圖為匈牙利的比亞迪電動車。（路透）

歐洲執行委員會自去年10月開始，以抽樣方式對比亞迪、上汽集團和吉利汽車三家中國電動車企啟動反補貼調查，原訂6月5日公布是否對中國電動車徵收關稅，據外媒報導，為避免影響6月6日至9日的歐洲議會選舉，將推遲到選舉後再決定。

據法廣報導，歐盟執行委員會在去年10月對中國電動車展開調查，預計將對從中國進口的新型電動車徵收臨時關稅，有關措施原本在6月5日或之前公布。

路透援引相關人士稱，新的加徵臨時關稅日期訂於6月10日發布，消息來源同時表示，推遲原因是在最後一刻出現文件方面的技術問題。路透稱，未聯繫到歐盟執行委員會對此發表評論。

歐盟委員會已正式警告3家接受反補貼調查的中國電動車公司，指它們提供給調查的資料不足。

根據2023年的貿易數據，在現有10%的關稅基礎上，歐盟每增加10%的關稅，中國電動車出口商就會損失約10億美元。

路透報導指出，歐盟過去對從中國進口的其他產品發起的補貼調查，導致配合調查的公司被徵收約9%至26%的額外關稅。分析師認為電動車關稅大致在這個範圍內，這些關稅將從7月初開始徵收，但是可追溯適用於前3個月。

報導還指出，中國已表示正在為未來的討價還價準備替代方案。如果4個月後有足夠多的歐盟政府反對，歐盟臨時關稅可能會受到挑戰，甚至被取消。

關稅 電動車 歐盟

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