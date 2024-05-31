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中企開拓中東市場 「一國一策」搶市占、領先歐美企業

中國新聞組／北京31日電
近年來，北京持續推進與中東地區國家關係，中企也積極開發中東市場。圖為今年五月在科威特哈瓦利省舉辦的中科「一帶一路」交流研討會。（新華社）
近年來，北京持續推進與中東地區國家關係，中企也積極開發中東市場。圖為今年五月在科威特哈瓦利省舉辦的中科「一帶一路」交流研討會。（新華社）

今年是中國—阿拉伯國家合作論壇成立20周年。中新社旗下中國新聞周刊最新一期刊文，探討中國企業在出海中東市場過程中的產業優勢。

中新社報導，「充滿活力的社會、繁榮發展的經濟和充滿抱負的國家。」是沙烏地阿拉伯在2030願景設定的三個遠景目標。

「在過去的幾十年裡，廣州商人和義烏商人把自己前置到全球幾乎所有的國家，前端銷售，後端工廠，但沙烏地阿拉伯是個例外。」易達資本通過資本方式幫助中國企業開拓沙烏地市場，其創始合夥人李晉吉說。

舊體系在2030願景提出後逐步鬆動。多名受訪者認為，在2018年到2019年，沙烏地市場更加開放。

中國企業洲明科技已連續為兩屆「利雅得狂歡季」提供光顯解決方案。「2011年，洲明就要拓展中東的業務，當時包括客戶引導在內的整體解決方案都是我們做的，但最終要選擇的時候，對方堅持要找一家德國公司來簽約，由他們代理我們。」洲明科技銷服體系副總裁袁道仁說，回到十年前，面對來自歐美的競爭對手，今天的成績不可想象。 　　

「無論在哪裡，開拓市場都是一個複雜、艱難且需要大家有長期戰略耐心的事情。中東地區的特性決定了整個市場的挑戰都還比較大。」OPPO中東非大區CMO劉曉婷說，中東每個國家的消費習慣、文化開放程度不同，所以OPPO倡導一國一策，營銷、銷售、服務都是以本地員工為主導，這樣才能更好地發展本地市場。

自2015年進入埃及市場起算，OPPO用八年時間成為中東北非市場僅次於蘋果、三星的第一梯隊手機廠商，在中東市場排名第五，獲得了7％左右的市場份額。

「兩年前，極兔花一億美元，在整個沙烏地搭起一張網，當時各種各樣的質疑聲音都有。但今天中國的四大電商平台進來，只有這麼一張網裡面有自動化分揀中心、快速清關一系列成熟體系，只有它能全域覆蓋。」李晉吉認為，極兔堅定的大投入是發揮中國企業優勢的典型例證。

極兔速遞中東公司首席執行官蕭忠秋說，沙烏地對產業支持力度很大，因為他們也想建立自己完備的工業門類。

沙烏地阿拉伯 德國 三星

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