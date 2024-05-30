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普亭為兄弟發聲 駁「中產能過剩論」批美玩弄事實、變相動武

中國新聞組／北京30日電
普亭28日在塔什干機場舉行記者會，駁斥美方「中國產能過剩論」。(路透)
普亭28日在塔什干機場舉行記者會，駁斥美方「中國產能過剩論」。(路透)

俄羅斯總統普亭28日駁斥美國財政部長葉倫「中國產能過剩論」，稱其說法是錯誤的。普亭解釋，如果人們購買產品並且這些產品能夠盈利，那麽就不存在產能過剩。他並批評迫使另一個國家停止生產不同商品，「是變相使用武力」，他的提到，這是美國試圖在全球範圍內採取的行動方式之一。

來源：YouTube

環球網報導，普亭在對烏茲別克進行國事訪問後，於塔什干機場舉行新聞發布會。

俄「消息報」記者提問稱，美國近期一直前往中亞國家，目的是為排除和扼殺所有與俄羅斯合作的可能性和前景，中亞多國受到了前所未有的壓力。

普亭先稱「這沒什麽新鮮的」，這些旅行者飛到世界各地威脅每個人，這就是帝國主義行為的特點。

普亭話鋒一轉稱，美國財政部長近期也訪問了中國，表達中國生產的（電動）汽車太多了。但他不認為美國財政部長是個文盲，「這只是在玩弄事實」。

普亭繼續解釋，「如果我們生活在市場環境中，市場會對是否存在產能過剩進行調節。如果人們購買產品並且這些產品能夠盈利，那麽就不存在產能過剩。你還能如何迫使另一個國家停止生產不同商品？通過武力？制裁？這是變相使用武力，也是他們試圖在全球範圍內採取的行動方式之一。」

「當然，那些弱小、不安全的國家，尤其是那些擁有依賴美國援助的眾多非政府組織的國家，都在啄食從美方得到的東西。當然，在這些國家，操縱公眾意識更加容易，向當權者施壓也更容易。但是，對於那些政府自信、致力於加強主權、維護人民和國家利益的國家來說，他們不會聽從來自大洋彼岸的這些強制性命令。無論是大國還是小國，如果能夠自給自足、有尊嚴，就會如此。」普亭說。

普亭表示，主權代表一種價值。如果一個國家想要成功，它必須擁有主權，即使在社會經濟層面上也是如此。如果想要成功，就必須維護主權。「就像他們現在試圖對中國汽車行業所做的那樣。他們會對化肥、化學品、飛機等做同樣的事情」。他稱這沒有任何好處，正在損害國際安全和全球經濟。

普亭 財政部 俄羅斯

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