解放軍公開「越海殺器」殲20性能 具超音速巡航力引外媒關注

解放軍公開殲20視頻，稱其達到超音速巡航引發外媒關注。(取材自環球時報)

解放軍 東部戰區近日組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍 等兵力，位台灣周邊開展聯合利劍-2024A演習。其中，「越海殺器」殲20的表現引起外媒關注。東部戰區26日發布視頻公開殲20性能，稱其可以輕易達到超音速巡航，大讚殲20是「長空利劍」、「踹門神器」。

來源：全球大視野

環球時報報導，東部戰區於26日在官方微博與微信 公眾號平台發布了殲20的混剪視頻。其中提到殲20具有多種特徵：高隱身性——輕鬆突破敵防空系統；高機動性——輕易達到超音速巡航；高感知性——快速識別目標精確打擊。東部戰區還稱殲20為「長空利劍」、「制勝先鋒」、「踹門神器」。

該視頻也被「保加利亞軍事」網站引用，報導提到，殲20的動力系統一直是外界重點關注的話題。最初，它由俄羅斯製造的AL-31F發動機提供動力，並不具備超音速巡航能力；此後殲20換裝國產WS-15發動機後，外界傳聞其可靠性存在問題。而東部戰區關於殲20的最新介紹，無疑是澄清了外界的這些質疑。

中國軍事專家表示，外媒最為關心殲20的超音速巡航能力。從本次東部戰區發布的消息看，殲20配備的國產發動機動力澎湃，加上自身獨特的鴨式氣動布局，使得殲20具備非常高的機動性，完全可以達到超音速巡航。

殲20具備的幾種特徵是中國第五代戰鬥機的典型標誌，殲20首飛試飛員李剛曾在採訪時表示，殲20每時每刻每天都在進步，都在與時俱進，都在不斷完善它的任務系統。他還稱，隨著國家航空工業技術水平不斷提高，「我們肯定會，很快有下一代（戰機）出來」。

李剛的談話令網民猜測是否意味著中國第六代戰機即將官宣、揭開神秘的面紗？

自媒體「桃源觀察」找出在中航工業曾發布的「神鷹」宣傳片中，曾出現過一款無垂尾的機型，這也成為了外界判斷六代機外形的關鍵證據。無垂尾設計可以提高戰機的隱身性能，同時可以減少戰機的飛行阻力，提升其飛行速度。