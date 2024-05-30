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熊貓「福寶」返中後脫毛、額頭凹洞 韓民眾籲拯救 中使館前抗議

中國新聞組／北京30日電
頭上一個洞。(央視視頻截圖)
頭上一個洞。(央視視頻截圖)

南韓人氣熊貓「福寶」4月返回中國，繼日前傳出福寶疑「打黑工接客」被中國否認後，南韓粉絲又從央視視頻裡發現福寶的頸部異常脫毛、額頭有凹洞，再質疑福寶在中國被虐待，除在中國駐韓使館前開卡車抗議，並在網路發起「Save Fubao」、「Return Fubao」請願，已有65000萬人聯署。南韓藝人「少女時代」徐玄也因參與了請願活動，被中國粉絲嗆「脫粉了」。

來源：YouTube

綜合外媒及南韓中央日報報導，南韓粉絲近日從央視視頻發現福寶的脖子部位有掉毛痕跡，且額頭中央有一個不明原因的凹洞，立刻引發南韓網友們的質疑，懷疑「福寶被鐵鏈拴住了」、「福寶是睡在什麼多尖的地方才會額頭上有一個凹洞？」由於目前福寶尚未向大眾公開，讓南韓網友們直呼「心疼」，甚至在中國駐韓大使館前展開卡車抗議行動。

28日上午11點，寫著「請中國做出解釋」、「永遠不會忘記，會一直守護你的，我們的福寶」標語的抗議卡車，出現在中國駐韓大使館前，這是以南韓網路社區dcinside的「福寶畫廊」為首的南韓粉絲們通過自發募捐舉行了示威。卡車從27日上午起連兩天往返於中國大使館和駐韓中國文化院，巡迴於首爾市中心的街道上，並發起募捐活動。

南韓粉絲們還在國際請願網站「Change」上發起了「請守護福寶，停止動物接客和虐待」（Save Fu Bao: Stop Animal Hospitality Abuse Now）的英文請願。截至5月30日上午8時，共65506人簽名。粉絲們還討論在美國紐約時代廣場電子屏幕上發布廣告。

福寶的粉絲們對此非常憤怒，表示無法忍受。福寶畫廊副管理員羅景民（音）稱，「對於粉絲們來說，福寶是像親閨女一樣的存在，是在新冠疫情時期給予他們力量的存在」。粉絲們也給中國大使館打電話和發傳真表示抗議。中國大使館官方Instagram(IG)帳號上出現「#SaveFubao」、「#ReturnFubao」等標籤和「請守護福寶」「公開24小時監控」等評論，要求中國給出「令人信服的解釋」。

另南韓藝人「少女時代」徐玄也因點讚多則心疼福寶的貼文，參與請願活動，還將IG大頭貼換成了福寶，並在請願活動中寫下「我希望福寶快樂，沒有被虐待。在南韓，福寶是多麼快樂。」被中國網友「出征」。不少中國網友紛紛湧進她的IG，嗆聲「脫粉了」。

目前中國尚未對福寶近況有進一步說明。

脫毛。(央視視頻截圖)
脫毛。(央視視頻截圖)

南韓 大使館 疫情

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