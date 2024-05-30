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中阿關係改善？ 阿根廷可望7月起向中國出口玉米

記者黃國樑／綜合報導
圖為阿根廷玉米田。 (路透)
圖為阿根廷玉米田。 (路透)

路透社報導，阿根廷糧食出口商會周二對路透社表示，阿根廷有望從7月份開始向中國出口期待已久的玉米，這對這個世界第二大玉米國來說將是一個重大推動力。

商會會長古斯塔沃．伊迪戈拉斯(Gustavo Idigoras) 表示：「昨天，他們向我們確認，所有條件均已具備，可從7 月開始向中國發貨。」這是首次確認開始出口的計劃已步入正軌。

阿根廷政府先前表示，計畫在七月前開始向中國出口玉米，但尚未完成取得進口許可證的行政程序。伊迪戈拉斯說，

「中國市場每年進口量達2000萬噸，正在不斷成長。巴西是第一大供應國。因此，阿根廷具備成為強大且可靠的動物飼料玉米供應商的所有條件。」

路透報導，兩國去年達成初步協議，開放阿根廷玉米向中國出口，但官方數據顯示，自簽署以來，尚未向中國港口出口任何穀物，仍有待解決的懸而未決的問題。

報導稱，十多年前，兩國曾試圖開放阿根廷玉米貿易，其中大部分是基改玉米。 2012年，少量基因改造產品被允許進入中國作為測試，但北京方面對基因改造生物的擔憂阻礙了這一進程。現在這種阻礙似乎有所緩解。

昨周二早些時候，阿根廷政府表示，中國已授權進口該國種植的兩種耐除草劑基改玉米，放寬了出口通道，並幫助中國進口商取得許可證。阿根廷農民正處於年度玉米收穫的初始階段，阿根廷最大的羅薩里奧穀物交易所估計，玉米產量為4750萬噸。

由於阿根廷新總統米雷伊競選期間不斷發表仇中言論，中阿關係受到衝擊，但就在一個月前的4月30日，中國外交部長王毅在北京與米雷伊首次派出訪華的阿根廷外長蒙迪諾舉行會談，顯示雙方關係解凍，王毅在會談中曾表示，推動中阿兩國貿易持續、健康、平衡發展，為阿經濟發展和社會穩定發揮積極作用。

王毅 巴西

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