中阿關係改善？ 阿根廷可望7月起向中國出口玉米

圖為阿根廷玉米田。 (路透)

路透社報導，阿根廷糧食出口商會周二對路透社表示，阿根廷有望從7月份開始向中國出口期待已久的玉米，這對這個世界第二大玉米國來說將是一個重大推動力。

商會會長古斯塔沃．伊迪戈拉斯(Gustavo Idigoras) 表示：「昨天，他們向我們確認，所有條件均已具備，可從7 月開始向中國發貨。」這是首次確認開始出口的計劃已步入正軌。

阿根廷政府先前表示，計畫在七月前開始向中國出口玉米，但尚未完成取得進口許可證的行政程序。伊迪戈拉斯說，

「中國市場每年進口量達2000萬噸，正在不斷成長。巴西 是第一大供應國。因此，阿根廷具備成為強大且可靠的動物飼料玉米供應商的所有條件。」

路透報導，兩國去年達成初步協議，開放阿根廷玉米向中國出口，但官方數據顯示，自簽署以來，尚未向中國港口出口任何穀物，仍有待解決的懸而未決的問題。

報導稱，十多年前，兩國曾試圖開放阿根廷玉米貿易，其中大部分是基改玉米。 2012年，少量基因改造產品被允許進入中國作為測試，但北京方面對基因改造生物的擔憂阻礙了這一進程。現在這種阻礙似乎有所緩解。

昨周二早些時候，阿根廷政府表示，中國已授權進口該國種植的兩種耐除草劑基改玉米，放寬了出口通道，並幫助中國進口商取得許可證。阿根廷農民正處於年度玉米收穫的初始階段，阿根廷最大的羅薩里奧穀物交易所估計，玉米產量為4750萬噸。

由於阿根廷新總統米雷伊競選期間不斷發表仇中言論，中阿關係受到衝擊，但就在一個月前的4月30日，中國外交部長王毅 在北京與米雷伊首次派出訪華的阿根廷外長蒙迪諾舉行會談，顯示雙方關係解凍，王毅在會談中曾表示，推動中阿兩國貿易持續、健康、平衡發展，為阿經濟發展和社會穩定發揮積極作用。