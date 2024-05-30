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岸田會見劉建超 願加強日中高層往來

記者黃國樑／綜合報導
日本首相岸田文雄（右）昨日在東京會見中聯部部長劉建超。(取材自中聯部網站)
日本首相岸田文雄（右）昨日在東京會見中聯部部長劉建超。(取材自中聯部網站)

中共中央對外聯絡部網站消息，日本自民黨總裁、首相岸田文雄昨日在東京會見中共中央對外聯絡部部長劉建超。岸田文雄表示，日方願同中方加強高層往來，充分發揮各種對話機制作用，就一些有待解決的問題開展對話，也願同中方就全球議題進行溝通對話。

劉建超此行是他2022年就任中聯部長後首次訪日。劉建超告訴岸田，台灣海峽維持穩定符合中日兩國共同利益，日方應恪守一個中國原則，切實維護中日關係的政治基礎，妥善處理核汙染水排海等敏感問題。

日本共同社報導，劉建超在會談後對媒體透露，雙方一致同意維持高層交流。岸田在會談中則強調，希望就兩國間的課題及懸而未決事項保持對話以求取得進展，並加快互惠合作。他並指出，政黨間交流對發展日中關係很重要。

劉建超昨天還與日本外相上川陽子、自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨首山口那津、社民黨黨首福島瑞穗、立憲民主黨黨首泉健太等人會面。上川陽子表示，為使日中間的課題及懸而未決事項取得進展，希望實現兩國外長互訪，並請劉建超轉達給中國外長王毅。

泉健太與劉建超會談時，要求北京立即撤銷因核汙水排海而對日本水產品實施的進口禁令。

劉建超昨日應邀出席由日中協會主辦的「大變局下的中日關係」對話會並發表演講。他表示，中國希望同日本等世界各國分享發展機遇，推動構建人類命運共同體。希望日方堅持戰略自主，樹立積極友善對華認知，繼續同中國攜手做維護世界和平穩定、發展繁榮的夥伴。

劉建超說，中國將堅定不移地走和平發展道路，願同包括日本在內的亞洲各國一道維護地區和平穩定，實現共同發展。但他也提到，台灣問題是中國核心利益中的核心，也是中日關係基礎中的基礎。希望日方充分認識台灣問題的高度敏感性，以實際行動維護台海和平穩定。

日本 岸田文雄 中共

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