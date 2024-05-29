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香會今登場 董軍赴會3大看點：中美兩軍互動、台海議題受關注

中國新聞組／北京29日電
中國國防部長董軍將出席在新加坡舉行的第21屆香格里拉對話，外界預期董軍此行將與美國國防部長奧斯丁會晤。（美聯社）
中國國防部長董軍將出席在新加坡舉行的第21屆香格里拉對話，外界預期董軍此行將與美國國防部長奧斯丁會晤。（美聯社）

北京當局宣布國防部長董軍29日至6月3日出席「香格里拉對話」並訪問新加坡，董軍將就「中國的全球安全觀」作大會發言。在近日解放軍圍台軍演後，中美兩軍如何互動？是否談及台海問題？以及中方防務高官與新加坡新總理的溝通，被中媒列董軍此行三大看點。

香格里拉對話是每年於新加坡舉行區域規模最大、規格最高的多邊安全論壇。事實上歷屆香會的重點之一都是台海局勢，而今年召開的時間正值解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習之後，因此有關當前台海局勢的話題一定是本次對話中最重要的焦點之一。

美國之音報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）曾與董軍於4月16日舉行視訊通話，並強調維持台海和平穩定的重要性，董軍則嗆聲台灣問題是「中國核心利益中的核心」，不容受損。董軍當時強硬表示：「中國人民解放軍對於一切台獨分裂活動和外部縱容支持，決不會聽之任之。」

新民周刊分析指出，董軍今年赴香會料談台海問題，共有三大看點：

第一大看點，董軍除了參加香會以外，還將即訪問新加坡。

新加坡剛經歷總理更替，李顯龍卸任、由黃循財出任新加坡總理。訪新期間，董軍部長將與新政府和防務部門領導舉行會見會談。

自2023起，中國與新加坡的軍事演習已經恢復。董軍前往新加坡，而作為東盟重要成員的新加坡熱情迎嘉賓，自然會在東盟內部，以及東盟與中國之間，營造更多和諧、安寧的氛圍。

第二大看點，正值解放軍圍台灣軍演之後不久。

5月23日至24日，解放軍東部戰區在台灣周邊開展聯合利劍—2024A演習。

董軍在香格里拉對話會上，將會見有關國家代表團團長。雙方可以談談各自軍事外交的具體內容，開誠布公地談底線、畫紅線，「談談總比打打強」。

分析指出，想和中國談，最好事先了解中國的國家核心利益。諸如台灣問題等上面讓步，那是談也不要談的事。

第三大看點，仍然在中美。

五角大廈雖然宣布由國防部長奧斯丁出席香會，但是24日傳出奧斯丁接受相關手術治療，在此期間暫時無法履行職責，將職能和職責移交給副部長希克斯（Kathleen Hicks）。因此董軍與奧斯丁是否在香會會晤仍存在變數。

拜登本屆政府還剩下半年多光景，在11月大選後，無論是否連任，新一屆美國政府的軍事政策、防務綱要都可能調整。中國該如何與當下美國打交道？香格里拉對話會是一個不錯的環節。要讓美國感受到，南海本是合作之海，「域外國家就別來搗亂了」。

另據環球時報指出，兩國防長會晤是中美兩軍近一段時期以來互動交流的延續，表明兩個大國軍隊各層級已恢復保持常態化溝通。

北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，即便雙方有交鋒，也是一種立場交流，好過對話處於「真空狀態」。

軍事專家張軍社認為，中美兩國防長會晤勢必會談到台灣問題，中方會重申要求美方將承諾落到實處，嚴格遵守一個中國原則，停止干涉台灣事務。只有美國尊重中國的核心利益，中美兩國兩軍關係才能穩定向前發展。

新加坡 解放軍 奧斯丁

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