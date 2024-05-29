中聯部長劉建超訪日 或見日外相

劉建超 。（中新社資料照片）

中日韓領導人峰會甫於首爾落幕，中國中聯部長劉建超28日抵達日本 訪問，這是劉於2022年就任後首次出訪日本，預計29日將與日本自民黨幹事長茂木敏充、公明黨黨魁山口那津男等政黨高層舉行會談。劉建超此行並可能與日本外相上川陽子會面。

日本共同社報導，茂木敏充昨天在自民黨高層聯絡會上表示，29日將與中共中聯部長劉建超舉行會談。報導提到，岸田政府力爭通過對話使日中關係趨於穩定，茂木表示「願通過議員外交的機會助推政府的舉措」。

據報導，自民黨代理幹事長梶山弘志在高層聯絡會後的記者會上透露上述消息。公明黨黨魁山口那津男也將於29日與劉建超會談。此外還將舉行自民、公明兩黨幹事長主持的歡迎會。山口在記者會上表示，今後繼續增進日中交流的深度至關重要。

共同社此前指出，劉建超訪問期間，除了與日本朝野政黨領袖會談，展開政黨間交流，日中兩國並協調日本外相上川陽子與劉建超會面。

報導提到中日之間面臨許多難題，例如東京電力排放福島核處理水入海以及中方暫停進口日本水產品等。

針對中日關係，中國國務院 總理李強 26日在首爾與日本首相岸田文雄進行雙邊會談，李強向岸田強調，歷史、台灣議題是事關中日關係政治基礎的重大原則問題，台灣議題是「中國核心利益中的核心，也是一條紅線」，希望日方重信守諾。

岸田則表示關切圍繞台灣的軍事局勢動向，強調台海的和平與穩定對國際社會極為重要。對於中方暫停進口日本水產品，岸田要求中方立即取消。