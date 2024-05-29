我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

美國這一檔散熱飆股 已漲了近700%

台藝人被迫表態? 中國國台辦：民進黨加碼製造綠色恐怖

記者林宸誼／即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮。（中通社）
中國國台辦發言人朱鳳蓮。（中通社）

中國官媒央視日前發文稱「祖國統一勢不可擋」，有部分台灣藝人轉發貼文，遭綠營網軍撻伐，連民進黨稱「是中國方面在逼迫藝人表態，要求中國方面不要再繼續逼迫」。中國國台辦發言人朱鳳蓮29日指出，這是民進黨當局在加碼製造綠色恐怖，讓很多台灣民眾不敢說出心裡話。

朱鳳蓮在中國國台辦例行記者會中表示，些天有近百位台灣演藝人員以各種方式表達對兩岸關係、對中華兒女身分認同的態度，有的轉發央視新聞首發的統一海報，這個海報在微博的閱讀量已經超過18億次，轉發量也有1,700多萬次，希望那些說什麼「被迫表態」的人看得到。

朱鳳蓮提到，有的藝人向粉絲講述從自家長輩瞭解到自己祖籍地和名字的淵源，還有的說兩岸都是中華兒女、盼更多交流，可以說是接力式表達兩岸都是中國人。這些都是自然而然的真情流露。

朱鳳蓮強調，賴清德及民進黨有些人出於政治私利，蓄意製造兩岸對立對抗，給這些台灣演藝人員扣上所謂「被迫表態」的帽子，充分說明兩點：第一，民進黨當局非常心虛，害怕兩岸同胞走近走親，不但刻意忽略台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，還百般打壓污蔑。第二，民進黨當局在加碼製造「綠色恐怖」，讓很多台灣民眾不敢說出心裡話。

朱鳳蓮表示，中國積極支持台灣演藝人員到中國參加各類演出活動，共同推進兩岸文化市場繁榮發展，促進兩岸同胞情感共鳴和心靈契合。中國也歡迎台灣的年輕朋友們來中國觀看各類演出活動，體驗在中國的精彩生活。

民進黨 賴清德 微博

上一則

反制賴清德就職演說 中國國台辦提3不2必須

下一則

中國軍演後宋濤定調：堅持兩岸關係走親走近的政策導向

延伸閱讀

黃國昌：下階段憲政改革 民眾黨團推動廢除監察院

黃國昌：下階段憲政改革 民眾黨團推動廢除監察院
賴上任後首度發聲 宋濤：台獨自白書損害台海和平穩定

賴上任後首度發聲 宋濤：台獨自白書損害台海和平穩定
柯文哲：走過30年國會改革終三讀 歷史將留下紀錄

柯文哲：走過30年國會改革終三讀 歷史將留下紀錄
國會改革拚三讀 決戰最後15條文 藍白批綠昨是今非

國會改革拚三讀 決戰最後15條文 藍白批綠昨是今非

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

2024-05-22 07:30
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55

超人氣

更多 >
觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅