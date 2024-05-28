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反制賴清德就職演說 中國國台辦提3不2必須

記者林宸誼／即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮。（聯合報系資料照片）
中國國台辦發言人朱鳳蓮。（聯合報系資料照片）

賴清德總統就職演說，被中國國台辦主任宋濤，批評是上任伊始就發表「台獨自白書」，損害台海和平穩定。中國國台發言人朱鳳蓮29日表示，「絕不容忍、絕不姑息，絕不聽之任之，必須反制，必須懲戒。」挑釁愈甚，反制愈烈。民進黨當局如果一意孤行走台獨絕路，必將引火焚身、自食惡果。

朱鳳蓮在29日中國國台辦例行記者會上指出，賴清德的有關言論，態度極為倡狂，性質極為惡劣，背棄民族大義、背離民心大勢，是對一個中國原則赤裸裸的挑釁，對台海和平穩定的嚴重破壞。如任其發展，必將導致台海兵凶戰危，給台灣同胞帶來深重禍害。

朱鳳蓮提到，中國解決台灣問題、實現國家統一的意志堅如磐石，維護國家主權和領土完整的能力堅不可摧，反對台獨分裂和外來干涉的行動堅決有力。不管台灣局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。

朱鳳蓮指出。中國將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，毫不動搖堅持一個中國原則和九二共識，團結廣大台灣同胞，努力推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅定不移推進祖國統一大業。

賴清德 民進黨

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