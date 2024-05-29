我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州人倫慘案 三寶媽槍殺9歲女兒並淹死一子、第三子獲救

美軍F-35B戰機墜毀爆炸 飛行員彈跳逃生重傷

竊密跳槽華為? 南韓SK海力士中籍員工離職前印3000張資料 被捕

記者陳湘瑾／綜合報導
南韓半導體大廠SK海力士的前中國籍員工，疑涉嫌竊取機密技術。（路透）
南韓半導體大廠SK海力士的前中國籍員工，疑涉嫌竊取機密技術。（路透）

南韓半導體大廠SK海力士日前出現半導體技術外流華為疑雲。一名在SK海力士工作的中國籍職員，因涉嫌將降低半導體不良率的核心技術洩露給華為而被捕，目前正在接受審判。

據朝鮮日報報導，京畿南部警察廳產業技術安保調查隊稱，一名中國籍30多歲女性涉嫌違反「防止產業技術外流及保護產業技術法」，於4月底被捕並移送檢方。

報導指出，該名女子於2013年開始在SK海力士的半導體設計缺陷分析的部門工作。2020年至2022年期間，她擔任負責中國當地法人企業間交易客戶諮詢的組長級職務。她於2022年6月回到中國，獲得高額年薪合約，跳槽到中國手機大廠華為。

該名女子在離職前影印了3000多張A4紙的資料，內容涉及在半導體製造過程中降低不良率的核心技術。

SK海力士出於資訊安全的原因，禁止員工使用USB等儲存設備。與此同時，也會詳細記錄影印內容、影印者和用途等，而該名女子所影印的文件沒有標明用途。

南韓警方在接到SK海力士報警後展開調查，並於今年4月在機場逮捕入境南韓的該名女子。警方認為，她將影印的文件帶離公司，發給外部人士。但該名女子否認，稱自己沒有洩露技術的意圖。

該名女子目前被提起訴訟，正在水原地方法院驪州分院接受審判。

此前，華為的最新高階手機Pura 60 Pro被發現使用SK海力士的LPDDR5記憶體晶片和NAND快閃記憶體，SK海力士回應，自美國對陸實施限制措施以來，已沒有和華為有業務往來。彭博猜測，華為很可能利用早在2020年美國制裁前就累積的庫存。

華為 南韓 晶片

上一則

無償獻血幌子？北京病患掏2千元人民幣買血 網嘆：花錢還違法

下一則

「茅台也能喝死人」安徽官拒查水污染 還稱：快退休不該多問

延伸閱讀

竊密跳槽華為？韓廠中籍員工被捕 離職前印3000張資料

竊密跳槽華為？韓廠中籍員工被捕 離職前印3000張資料
涉竊技術 SK海力士中國員工跳槽華為前印了3000張資料

涉竊技術 SK海力士中國員工跳槽華為前印了3000張資料
SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為 被送法辦
為本土晶片製造添柴加火 南韓宣布190億美元激勵措施

為本土晶片製造添柴加火 南韓宣布190億美元激勵措施

熱門新聞

有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
圖為安徽淮南武王墩墓考古發掘現場。（中新社）

燉牛排、栗子燒肉 考古現場探秘2000多年前楚王飲食

2024-05-25 23:04
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

2024-05-22 07:30
阿姨家中快遞堆積如山。（取材自新民晚報）

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

2024-05-25 09:30
近日，有關京東內部考勤調整、午休時間縮短、人員優化等一系列變動引發了關注。(取材自快科技)

京東認鬆散 午休2小時、代打卡、4點下班「比國企還國企」

2024-05-24 20:55

超人氣

更多 >
海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡
他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…

他在25年前預測道指4萬點被嘲笑 如今他再預言股市…
拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光
地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅

地稅2年漲8倍 只領社安金的蒙大拿老人工作只為付稅
黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費

黃仁勳台灣美食地圖再+1 吃爆巷弄內「平價鼎泰豐」 大方給千元小費