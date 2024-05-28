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加拿大稱涉國安解散2公司 負責人竟都是同一名華男

中國新聞組／北京28日電

加拿大政府24日發表聲明，指經過國家安全審查，渥太華已下令解散Bluevec Technologies和Pegauni Technology兩間由華人掌管的科技公司。根據註冊紀錄，兩間公司的負責人均同為一名華裔男子賈俊鋒(Junfeng Jia，譯音)。

法廣網報導，繼加拿大上月指控中國干預聯邦選舉之後，加拿大創新、科學暨工業部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）24日發表聲明，稱加拿大政府以國家安全為由，下令解散兩家科技公司。商鵬飛沒有透露這兩家企業對加國構成什麼威脅，但表明根據「加拿大投資法」，外國投資均可因為事關國安而須接受檢視，暗示兩間公司涉及外國投資。

畢業於中國國防科技大學的賈俊鋒，曾涉及一宗竊取商業機密案，去年初被裁定須賠償。根據當地媒體引述，賈被指透過申索人公司的前雇員竊取機密資訊，向北京歷正科技出售測向代碼。

商鵬飛在聲明中補充，加拿大歡迎外國直接投資，但當投資威脅到國家安全時，加拿大將採取果斷行動。

根據Bluevec Technologies網頁，該公司主要提供無人機防禦技術；Pegauni Technology的網頁早已被屏蔽，頁面顯示「嗯...無法連線到此頁面」字樣。但公開資料顯示，該公司主要生產無線安全產品；而當地公司註冊文件則指出，兩間公司的行政總裁和唯一董事均為賈俊鋒。

加拿大 投資 華人

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