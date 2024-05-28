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解決以巴問題 中阿預告將發「共同聲音」

記者賴錦宏／綜合報導
中國外交部副部長鄧勵表示，中國與阿拉伯國家將在中國—阿拉伯國家合作論壇部長級會議上，就巴勒斯坦問題形成「共同聲」。（中新社）
中國外交部副部長鄧勵表示，中國與阿拉伯國家將在中國—阿拉伯國家合作論壇部長級會議上，就巴勒斯坦問題形成「共同聲」。（中新社）

「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議將於30日在北京登場，中國外交部副部長鄧勵27日在關於上述會議的記者會指出，中國外長王毅將在會議上與阿拉伯國家外長就巴勒斯坦問題繼續深入探討，形成「中阿共同的聲音」，目標就是要盡快結束加薩衝突，實現和平，同時推動國際社會以更大的決心和更具體的行動落實「兩國方案」，最終實現中東地區的長治久安。

據中國外交部發布，針對中東局勢和以哈衝突，鄧勵表示，從近期看，中方要求的是立即停火止戰，切實落實聯合國安理會通過的停火決議。要著力緩解人道危機，包括保障人道救援，反對強制遷徙巴勒斯坦人民和對加薩民眾的集體懲罰。要防止這場衝突的外溢影響，維護整個地區的和平穩定，這是近期目標。

「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議將於30日在北京舉行，中國國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主旨演說。

據中國外交部發布，王毅將與阿方主席、茅利塔尼亞外長馬爾祖克共同主持會議，阿拉伯國家外長或代表及阿盟秘書長將出席。巴林國王哈馬德、埃及總統塞西、突尼西亞總統賽義德、阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德也應習近平邀請，將於5月28日至6月1日對中國進行國事訪問。

加薩 王毅 巴勒斯坦

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