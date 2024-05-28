解決以巴問題 中阿預告將發「共同聲音」

中國外交部副部長鄧勵表示，中國與阿拉伯國家將在中國—阿拉伯國家合作論壇部長級會議上，就巴勒斯坦問題形成「共同聲」。（中新社）

「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議將於30日在北京登場，中國外交部副部長鄧勵27日在關於上述會議的記者會指出，中國外長王毅 將在會議上與阿拉伯國家外長就巴勒斯坦 問題繼續深入探討，形成「中阿共同的聲音」，目標就是要盡快結束加薩 衝突，實現和平，同時推動國際社會以更大的決心和更具體的行動落實「兩國方案」，最終實現中東地區的長治久安。

據中國外交部發布，針對中東局勢和以哈衝突，鄧勵表示，從近期看，中方要求的是立即停火止戰，切實落實聯合國安理會通過的停火決議。要著力緩解人道危機，包括保障人道救援，反對強制遷徙巴勒斯坦人民和對加薩民眾的集體懲罰。要防止這場衝突的外溢影響，維護整個地區的和平穩定，這是近期目標。

「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議將於30日在北京舉行，中國國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主旨演說。

據中國外交部發布，王毅將與阿方主席、茅利塔尼亞外長馬爾祖克共同主持會議，阿拉伯國家外長或代表及阿盟秘書長將出席。巴林國王哈馬德、埃及總統塞西、突尼西亞總統賽義德、阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德也應習近平邀請，將於5月28日至6月1日對中國進行國事訪問。