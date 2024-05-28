中日韓峰會 同意加速FTA談判 未提台海問題

中國國務院總理李強（左起）、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅在中日韓峰會上發言。（歐新社）

中國、日本 和南韓 領袖27日在首爾舉行峰會，三國領袖發表聲明著重六大領域合作，同意加速自由貿易協定（FTA）談判，並重申對區域和平穩定、朝鮮半島無核化的「各自立場」。峰會聚焦於經濟與人員交流，美媒觀察到，日韓正努力在激化的美中競逐裡「避險」，同時保持利益平衡。

中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅，27日在首爾舉行暌違4年來首場三邊峰會。會後聯合聲明著重六大領域，分別是人文交流、永續發展因應氣候變遷、經貿合作、公共衛生與高齡化社會、科學技術交流與數位轉型、救災。

在經貿方面，三國同意持續磋商以加速中日韓自貿協定談判，期許協議能達成「自由、公平、全面、高品質和互利」等目標。這項談判在2019年後就因新冠疫情而暫停。

聲明提及，朝鮮半島的和平穩定「符合我們的共同利益，也是我們的共同責任」，並對朝鮮半島無核化重申「各自立場」。在聯合聲明及三國領袖會後記者會中，都沒有提及台海問題。

日本共同社和南韓韓聯社指出，聲明中關於朝鮮半島無核化的表述，和過去有所不同。以往峰會聲明都強調「三國承諾實現朝鮮半島完全無核化」、「三國為實現朝鮮半島完全無核化共同努力」，這次聲明僅稱三國重申各自立場，顯然在美中對立加劇下，中國態度已偏向北韓 。

岸田表示，三國在會中同意強化與東協國家合作的重要性，也認同北韓非核化與朝鮮半島穩定符合中日韓三國的共同利益。對於俄烏戰爭，岸田說，他在會中表明無論在何處，都不會容忍單方面以武力改變現狀的立場。

尹錫悅也提到三國同意維持朝鮮半島和平穩定符合共同利益，保障區域和平穩定符合三國共同利益，為此必須實現的終極目標是自由和平的統一朝鮮半島，並履行聯合國安理會決議，努力促進北韓實現非核化目標。

李強則呼籲推動中日韓合作「換檔提速」，提出五點建議，包含推動合作全面重啟，尊重彼此「核心利益與重大關切」；深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復完成中日韓自貿協定談判；引領科技創新合作，中方將在中國建立「中日韓創新合作中心」。

美國之音報導，這次峰會具體合作事項聚焦於經濟與人員交流，東京大學綜合文化研究所教授木宮正史認為，日韓正努力在激化中的美中競逐裡保持利益平衡。

木宮正史表示，日美韓強化合作框架的重點就是應對中國的威脅，其中確保日美韓陣營之間的矛盾得到緩解是三國的首要任務。目前看來，南韓與中國、北韓、俄羅斯之間的矛盾並沒有因為日美韓強化合作框架而變得更嚴重，因此利用日中韓的框架採取一些措施來防止美中走向新冷戰而波及東亞地區，也是避險維穩的重要策略。