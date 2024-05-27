中國國安部：「入境查手機」 前提、對象、流程明確下進行

7月1日起，中國國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗。（新華社）

中國國安部日前公布兩項新規，7月1日起，國安機關將可對入境人員的手機、筆電等電子設備進行查驗，進一步加深外界對於入境中國的安全疑慮。對此，中國國安部28日發文強調，入境查手機會在「三個明確」下進行：查驗前提明確、查驗對象明確、查驗流程明確。

中國將於今年7月1日施行的「國家安全機關行政執法程序規定」和「國家安全機關辦理刑事案件程序規定」，明文賦予國安執法人員可以檢查旅客隨身物品、電子裝置等權限。

台灣陸委會曾於本月9日對此發布新聞稿稱，未來在中國可能連在公共場所的穿著、配戴飾品，或是製作、傳播、散布物品，經中共 認為「有損中華民族精神」、「傷害中華民族感情」，都是違反中共法令，因此籲請國人慎思赴陸之必要性。

對此，中國國安部28日發文指出，前述將於7月1日正式生效的兩項規定，是中國深化國家安全法治建設的重要體現。一些境外反華敵對勢力借機造謠抹黑、搬弄是非，大肆炮製造所謂「所有人入境中國都會被查手機」，「實屬荒謬至極！」

中國國安部稱，中國是法治國家，嚴格保護公民的通信自由和通信秘密。間諜 行為是嚴重危害國家安全的活動，各國都通過立法予以嚴厲打擊。為有效防範、制止、懲治間諜違法犯罪活動，國家安全機關對前述兩規定在執法程序上有嚴格限定：

一、查驗前提明確。必須是依法執行反間諜工作任務。在與反間諜工作無關的情況下，國家安全機關工作人員不能私自隨意查驗；

二、查驗對象明確。必須是與反間諜工作「有關的個人和組織」，比如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員。查驗對象不能是無關人員，更不會是「普通入境人員」；

三、查驗流程明確。必須經設區的市級以上國家安全機關負責人批准；應當出示執法證件；有被查驗人或見證人在場；發現危害國家安全隱患的應責令整改，整改不能消除危害或者拒不整改的可依法查封扣押。

中國國安部強調，在緊急情況下必須立即查驗的，也應經設區的市級以上國家安全機關負責人批准。