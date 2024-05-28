習近平主持中央政治局會議 促做強實體經濟

中央政治局27日舉行會議，強調要做大做強實體經濟，堅持城鄉融合發展，提升糧食、能源、資源保障能力等。圖為江蘇昆山一家光電科技公司。（中新社）

20屆三中全會敲定7月召開，中國國家主席習近平 27日主持中央政治局會議。會議強調要做強實體經濟、推動中部崛起、防範化解金融風險。而習近平近日前往山東調研，談及從老百姓急難愁盼中找準改革的發力點和突破口，港媒預估，三中全會將涉及不少民生領域的改革。

據新華社報導，會議審議「防範化解金融風險問責規定（試行）」，並指出，制定該規定，就是要進一步推動在金融領域落實全面從嚴治黨要求，切實加強中央對金融工作的集中統一領導，進一步壓實金融領域相關管理部門、金融機構、行業主管部門和地方黨委政府的責任，督促各級領導幹部樹立正確的政績觀，落實好全面加強金融監管、防範化解金融風險、促進金融高質量發展各項任務。

會議強調，要因地制宜發展新質生產力，加快構建現代化產業體系，做大做強實體經濟，統籌推進傳統產業轉型升級、培育壯大新興產業、謀畫布局未來產業；要堅持城鄉融合發展，扎實推進鄉村全面振興。

會議強調，要切實抓好「規定」的貫徹落實，堅持嚴字當頭，敢於較真碰硬，敢管敢嚴、真管真嚴，釋放失責必問、問責必嚴的強烈信號，推動金融監管真正做到「長牙帶刺」、有棱有角，將嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍在金融領域樹立起來並長期堅持下去。

會議另審議「新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施」，並指出，推動中部地區崛起是以習近平為核心的中央作出的重大戰略決策。要深刻領會中央戰略意圖，始終緊扣中部地區作為中國重要糧食生產基地、能源原材料基地、現代裝備製造及高技術產業基地和綜合交通運輸樞紐的戰略定位，著力推進各項重點任務，推動中部地區掘起取得新的重大突破。

對於如何推動中部崛起，會議提出，充分發揮科教資源集聚的優勢、因地制宜發展新質生產力、發揮區位優勢、協同推進生態環境保護和綠色低碳發展、堅持城鄉融合發展，以及大力提升糧食能源資源保障能力等方針。

另據港媒報導，從習近平近日在山東視察時表態：「注重從就業 、增收、入學、就醫、住房、辦事、託幼養老以及生命財產安全等老百姓急難愁盼中找準改革的發力點和突破口」等談話可以預料，即將於7月召開的20屆三中全會將涉及不少民生領域的改革。