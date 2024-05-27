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中阿論壇5/30北京登場 習近平將出席講話

記者謝守真／綜合報導
中國外交部宣布，中國與阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議30日將在北京舉行，國家主席習近平將出席開幕式並發表講話。(美聯社)
中國外交部宣布，中國與阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議30日將在北京舉行，國家主席習近平將出席開幕式並發表講話。(美聯社)

大陸外交部發言人華春瑩26日宣布，經中阿雙方共同商定，「中國-阿拉伯國家合作論壇」第10屆部長級會議將於5月30日在北京舉行。她表示，國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主題演講。

華春瑩除宣布上述消息外，還指中共中央政治局委員、外交部長王毅將與阿方主席、茅利塔尼亞外交部長馬爾祖克共同主持會議。而阿拉伯國家外交部長或代表及阿盟秘書長也將一同出席此次會議。

據中國外交部網站消息指出，中國-阿拉伯國家合作論壇旨在加強雙方對話與合作、促進和平與發展。目前，中國和阿盟22個成員國為約旦、阿聯酋、巴林、突尼西亞、阿爾及利亞、吉布地、沙烏地阿拉伯、蘇丹、敘利亞、索馬利亞、伊拉克、阿曼、巴勒斯坦、卡達、科摩羅、科威特、黎巴嫩、利比亞、埃及、摩洛哥、茅利塔尼亞、葉門。

截至今年4月，中國—阿拉伯國家合作論壇已舉辦9屆部長級會議、18次高官會，並召開7次中阿高官級戰略政治對話。2004年1月底，時任國家主席胡錦濤訪問設在埃及開羅的阿拉伯國家聯盟總部，會見阿盟秘書長穆薩（Amr Mahmoud Moussa）和22個阿盟成員國代表。

隨後於會面結束後，時任外長李肇星與穆薩共同宣布成立「中國—阿拉伯國家合作論壇」，並發表《關於成立「中國—阿拉伯國家合作論壇」的公報》。

據悉，「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議，為論壇長期機制，由會員國各外長和阿盟秘書長組成，每兩年在中國或阿盟總部或任一阿拉伯國家輪流舉辦一次部長級例會，且必要時可召開非常會議。

會議主要討論加強中國和阿拉伯國家在政治、經濟、安全等領域的合作：就共同關心的地區和國際問題、聯合國及其專門機構會議所討論的熱點問題交換意見；回顧論壇行動計劃執行情況；討論雙方共同關心的其他事務。

華春瑩 王毅 巴勒斯坦

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