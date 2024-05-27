奧運帶動 義烏出口今年前4月飆增31億元

「為了這次巴黎奧運 會，我們特意設計了助威服。作為東道主，法國隊的助威服是店裡的熱銷款。整體色調是深藍色，袖口和領口融入了法國國旗元素。」5月25日，在位於浙江的義烏國際商貿城，主營球衣的商戶溫從見介紹，有位法國客戶採購了3萬件法國隊的助威服。

中新社報導，義烏國際商貿城匯聚各類體育用品店鋪，近年來，體育賽事帶動店鋪增至800多家。義烏海關最新數據，今年前4個月義烏體育用品及設備出口31億元人民幣(約4.3億美元)，同比增45.6%。

今年3月起，海量外商在義烏國際商貿城採購球衣、足球 、泳鏡等體育產品。因為從義烏到法國的海運周期需約2個月時間，目前距離2024年巴黎奧運會開幕僅剩2個月，所以不少商戶反饋，採購最熱時段已過。

「海運大單我們已發完了。客戶再追加基本都是1000件左右的急單，走空運。」溫從見說，2024年巴黎奧運會相關訂單已近尾聲。

義烏國際商貿城經營戶周堅主營乒乓球生意。「我們銷售的乒乓球是2024年巴黎奧運會乒乓球比賽官方指定用球，再加上義烏的國際知名度比較高，這一波採購熱潮下，我們家的訂單量還是比較可觀的。」周堅說，店鋪的營收額不好透露，能拿到多少訂單各憑本事。

一位義烏國際商貿城工作人員透露，廣泛的產業集群雖方便採購商高效比價選購，但也縮小行業的訊息差。

復旦大學義烏研究院一帶一路 及全球治理研究中心企業海外經營一站式服務平台首席運營官武靜指出，義烏憑藉商品基數大、產業鏈較完善的快速生產、交付能力，多次接住奧運會等相關訂單。隨著勞動力和材料成本上升，義烏商戶想要在全球市場保持競爭力需要創新，也需要「走出去」塑造國際化品牌，在完善售後、形成閉環商業服務等方面發力。