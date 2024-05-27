中韓將重啟自貿談判 中日同意召開新一輪經濟高層對話

中國總理李強(左)26日下午與南韓總統尹錫悅會面時提出，希望韓方和中方一道，尊重彼此核心利益和重大關切。(新華社)

時隔近4年半，中日韓領導人會議在首爾舉行。中韓關係回暖，國務院總理李強 昨天下午會見南韓總統尹錫悅，雙方都表示希望推動兩國關係進一步發展，加速重啟中韓自貿協定（FTA）第二階段談判，李強還會見南韓三星 集團會長李在鎔，歡迎三星等韓國企業繼續擴大對華投資 合作。

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李強晚間會見日本首相岸田文雄。據新華社報導，雙方同意加強各層級對話溝通，適時召開新一輪中日經濟高層對話、高級別人文交流磋商機制會議，在既有進展基礎上繼續推進福島核汙染水排海問題相關磋商對話，並就國際和地區事務保持溝通協調。

新華社報導，26日下午，李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見尹錫悅。李強說，希望韓方和中方一道，把握兩國友好互信的大方向，堅定做彼此信賴的友鄰，攜手開拓新領域、拓寬合作面，共同搶抓更多發展機遇，抵制把經貿問題泛政治化、泛安全化。

中韓雙方同意適時舉行外交部門高階戰略對話、副部級外交安全「2+2」對話，適時啟動中韓1.5軌對話交流機制。李強表示，中方願和韓方在務實平衡基礎上加速推進中韓自貿協定第二階段談判，深入中韓（長春）國際合作示範區建設，加強高端製造、新能源、人工智慧、生物醫藥等領域合作；重啟中韓人文交流促進委員會和青年交流，進一步為兩國 人員往來提供便利。

他還提到，中國將進一步擴大市場准入，加強外商投資服務保障，歡迎更多南韓企業來華投資興業。

尹錫悅表示，韓方堅持「一個中國原則」，這一立場沒有改變，韓方願和中方在相互尊重基礎上，維持高層交往和各層級密切溝通，擴大經貿合作。

見三星會長：歡迎擴大投資

李強26日下午也會見了三星集團會長李在鎔。李強表示， 中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，已經形成你中有我、我中有你的利益共同體，表示歡迎三星等南韓企業持續擴大對華投資合作。

李強說，希望兩國企業圍繞高端製造、數位經濟、人工智慧、綠色發展、生物醫藥等新領域深挖合作潛力，推動中韓經貿合作不斷提質升級，更好實現合作共贏。

李強喊話，外資企業是中國發展不可或缺的重要力量。 中國大市場始終向外資企業敞開，歡迎三星等南韓企業持續擴大對華投資合作，分享更多中國新發展帶來的新機會。