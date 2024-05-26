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中韓領導人會見 李強籲南韓尊重彼此核心利益 尹錫悅稱一中立場不變

記者陳政錄／即時報導
中國國務院總理李強（左）26日飛抵南韓京畿道城南市首爾機場後，隨即與南韓總統尹錫悅（右）進行會晤。（取材自亞洲經濟微博）
中國國務院總理李強（左）26日飛抵南韓京畿道城南市首爾機場後，隨即與南韓總統尹錫悅（右）進行會晤。（取材自亞洲經濟微博）

中日韓領導人會議26到27日在首爾舉行，中國國務院總理李強26日下午和南韓總統尹錫悅舉行會見。據中方發布的消息，李強說，希望韓方和中方一道，尊重彼此核心利益和重大關切，中方願在務實平衡基礎上，加速推進中韓自貿協定第二階段談判；尹錫悅則說，韓方堅持「一個中國原則」，這一立場沒有改變。

據新華社報導，當地時間5月26日下午，李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見尹錫悅。

李強說，希望韓方和中方一道，把握兩國友好互信的大方向，尊重彼此核心利益和重大關切，堅定做彼此信賴的友鄰、相互成就的夥伴，推動中韓關係向好發展、走穩走實。

就兩國合作，李強表示，中韓雙方要攜手開拓新領域、拓寬合作面，共同搶抓更多發展機遇，抵制把經貿問題泛政治化、泛安全化，維護兩國及全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

李強表示，中方願和韓方在務實平衡基礎上加速推進中韓自貿協定第二階段談判，深入中韓（長春）國際合作示範區建設，加強高端製造、新能源、人工智慧、生物醫藥等領域合作。

他還提到，歡迎更多南韓企業來華投資興業，雙方要活躍展開地方、教育、體育、媒體、青少年等交流，持續增進民眾相互理解與友誼。中方願和韓方加強多邊領域溝通協調，共促地區和世界和平發展。

據中方發布的消息，尹錫悅表示，韓方堅持「一個中國原則」，這一立場沒有改變，將一如既往堅定致力於發展韓中關係。 韓方願和中方在相互尊重基礎上，維持高層交往和各層級密切溝通，擴大經貿合作，增進人文交往，拓展兩國共同利益，深化韓中日合作，推動韓中關係進一步發展。

中韓雙方同意適時舉行外交部門高階戰略對話、副部級外交安全「2+2」對話，適時啟動中韓1.5軌對話交流機制。加速推動中韓自貿協定第二階段談判，發揮好經濟部長會議和產業投資合作、產供鏈合作、出口管制對話等溝通機制作用，重啟中韓人文交流促進委員會和青年交流，進一步為兩國 人員往來提供便利。

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