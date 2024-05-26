我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

中阿合作論壇部長級會議本周登場 習近平將出席開幕式

記者謝守真／即時報導
中國外交部宣布，中國與阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議本周四將在北京舉行，中國國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主旨講話。（美聯社）
中國外交部宣布，中國與阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議本周四將在北京舉行，中國國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主旨講話。（美聯社）

中國外交部發言人華春瑩26日下午宣布，經中阿雙方共同商定，「中國-阿拉伯國家合作論壇」第十屆部長級會議將於5月30日在北京舉行。她表示，中國國家主席習近平將出席會議開幕式並發表主題演講。

華春瑩除宣布上述消息外，還指中共中央政治局委員、外交部長王毅將與阿方主席、茅利塔尼亞外交部長馬爾祖克共同主持會議。而阿拉伯國家外交部長或代表及阿盟秘書長也將一同出席此次會議。

據中國外交部網站消息指出，中國-阿拉伯國家合作論壇旨在加強雙方對話與合作、促進和平與發展。目前，中國和阿盟22個成員國為約旦、阿聯酋、巴林、突尼西亞、阿爾及利亞、吉布地、沙烏地阿拉伯、蘇丹、敘利亞、索馬利亞、伊拉克、阿曼、巴勒斯坦、卡達、科摩羅、科威特、黎巴嫩、利比亞、埃及、摩洛哥、茅利塔尼亞、葉門。

截至今年4月，中國—阿拉伯國家合作論壇已舉辦九屆部長級會議、18次高官會，並召開七次中阿高官級戰略政治對話。2004年1月底，時任中國國家主席胡錦濤訪問設在埃及開羅的阿拉伯國家聯盟（League of Arab States—LAS）總部，會見阿盟秘書長穆薩（Amr Mahmoud Moussa）和22個阿盟成員國代表。

隨後於會面結束後，時任中國外長李肇星與穆薩共同宣布成立「中國—阿拉伯國家合作論壇」，並發表《關於成立「中國—阿拉伯國家合作論壇」的公報》。

據悉，「中國—阿拉伯國家合作論壇」部長級會議，為論壇長期機制，由會員國各外長和阿盟秘書長組成，每2年在中國或阿盟總部或任一阿拉伯國家輪流舉辦1次部長級例會，且必要時可召開非常會議。

會議主要討論加強中國和阿拉伯國家在政治、經濟、安全等領域的合作：就共同關心的地區和國際問題、聯合國及其專門機構會議所討論的熱點問題交換意見；回顧論壇行動計劃執行情況；討論雙方共同關心的其他事務。

華春瑩 王毅 巴勒斯坦

上一則

百度搜馬雲僅1則訊息 自由亞洲電台：簡體中文互聯網加速崩塌

延伸閱讀

台學者：北京將用2招對付台灣 2027年攤牌

台學者：北京將用2招對付台灣 2027年攤牌
阿聯酋總統5/30訪中 以哈衝突後首位中東元首

阿聯酋總統5/30訪中 以哈衝突後首位中東元首
賴清德就職 日媒：習近平寄望國民黨削弱執政黨

賴清德就職 日媒：習近平寄望國民黨削弱執政黨
袁紅冰曝習近平從內部瓦解台灣報告 藍：造謠專家

袁紅冰曝習近平從內部瓦解台灣報告 藍：造謠專家

熱門新聞

谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
有網友在紐約中央公園偶遇網紅鳳姐。(取材自快科技)

中第一代網紅「鳳姐」現身中央公園 一頭金髮與當年判若兩人

2024-05-23 06:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
北韓年輕女子脫北後，恐在中國成為人口販賣的犧牲品；示意圖。(美聯社）

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

2024-05-22 07:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默
上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因

上海退休阿姨1年網購超百萬 快遞全都沒拆 竟是這原因