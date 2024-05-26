報復瓜地馬拉親台？中國禁咖啡、夏威夷豆入境

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛(右)日前與賴清德緦統(左)進行視訊談話。 阿雷瓦洛認為瓜國貨物被拒入中國大陸可能與此有關。(圖／總統府提供)

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛周五表示，中國大陸絕來自中美洲國家的部分貨物入境，猜測這可能是由於瓜地馬拉與台灣的外交關係。

路透報導，前一天，瓜地馬拉出口商協會報告稱，至少有七個貨櫃的瓜地馬拉產的夏威夷 果（或稱澳洲 堅果）無法進入中國，貿易商已被告知瓜地馬拉的夏威夷豆和咖啡將被拒絕入境。

報導說，瓜地馬拉是少數與台灣建交的國家之一。北京聲稱這個自治島嶼是自己的領土，但台灣對此拒絕。阿雷瓦洛在 TikTok 的現場問答環節中表示：「如你所知，幾天前，與瓜地馬拉有關係的台灣新政府就職。」「（瓜地馬拉）跟中國可能會就此發生一些爭議。」

報導說，瓜地馬拉外交部長卡洛斯．拉米羅．馬丁內斯周一出席了台灣總統賴清德 的就職典禮。但路透未提到的是阿雷瓦洛也親自與新總統賴清德進行視訊會面。

阿雷瓦洛表示，瓜地馬拉政府正在努力解決這個問題，但尚未收到北京的回應。據出口商協會稱，瓜地馬拉去年向中國出口了價值8200萬美元的商品。

據澎湃新聞，中國大陸外交部24日下午舉行例行記者會，媒體針對這項消息提問，中國外交部發言人汪文斌表示，中國和瓜地馬拉沒有外交關係，「目前還不掌握你所說到的情況」。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國與包括瓜地馬拉在內的所有國家展開合作的根本前提。