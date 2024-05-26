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G7擬施壓中減少產業補貼 德、法：避免貿戰

編譯湯淑君╱綜合報導
G7財金首長會議在義大利舉行，美國財長葉倫(前排左二)等各國財金首長合照。(路透)
G7財金首長會議在義大利舉行，美國財長葉倫(前排左二)等各國財金首長合照。(路透)

七大工業國（G7）財金首長會後公報草案顯示，G7擬採取統一陣線，施壓中國減少產業補貼，並重申反對匯率劇烈波動。

今年G7財長會在義大利斯特雷薩舉行兩天，預計25日閉幕後發布正式公報。根據媒體掌握的草案內容，會後共同聲明措詞將比一年前日本新潟G7財長會的聲明更強烈，包括敦促各國挑戰「有害的貿易行為」。

草案寫道：「我們將增進彼此合作，以提升全球經濟韌性與經濟安全性，並保護我們的經濟免於系統性衝擊與脆弱不堪。為達此目標，我們將努力讓我們的供應鏈更有彈性、可靠、多元、持久，並且對有害行徑採因應措施，同時捍衛重要的新興技術。」

這段文字今年首次出現在G7財長會正式聲明，有別於往年只概略提及支持「自由、公平和以規則為基礎的多邊體系」。這項改變可能冒著進一步升高貿易衝突的風險。在此之前，美國、中國和歐盟已分別醞釀祭出更激烈的貿易措施。

美國政府24日宣布，拜登將恢復對數百項中國進口貨品加徵關稅，是針對策略性產業提高關稅計畫的一部分，以保護國內製造業。

法國財長勒梅爾表示，必須避免與北京打貿易戰，因為中國仍然是「我們的經濟夥伴」，但G7面對中國「不公平貿易行徑」，必須維護自己的產業利益。他表示，會中討論到與中國相關的貿易規則及如何解決產能過剩問題，尋求共同、強力的因應之道。

德國財長林德納也指出，貿易戰只有輸家，不可能有贏家。林德納對表示，德國作為一個成功的出口國，在自由、公平和開放的全球貿易中擁有既得利益。他還稱，針對中國的貿易指控必須得到客觀和非常仔細的審查，就算要採取聯合行動，也應通過世界貿易組織。路透稱，「柏林急於避免破壞與中國這一主要出口市場的貿易關係」。

回應日本的呼籲，G7財長也在公報草案中「重申2017年5月許下的匯率承諾」，也就是「匯率過度、失序的波動可能對經濟和金融穩定構成負面影響」。東京當局宣稱，基於這項協議，日本有權干預匯市抑制日圓過度波動。

公報也提到，「全球經濟成長可能仍低於歷史均值」，「在遭逢地緣政治緊張升高和能源價格波動威脅之際，經濟展望仍受制於諸多風險」。G7財長認為有必要整頓財政，才更有餘裕因應新的震撼。

G7 匯率 日本

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