汪文斌傳將卸任外派 叢培武、王鏑分駐加拿大、伊朗

傳中國外交部發言人汪文斌即將卸任。圖為汪文斌主持5月24日例行記者會。(取材自外交部網站)

中國外交部發言人汪文斌傳將卸任，他在24日例行記者會後，特別與一些記者握手、合影。報導稱，他卸任後可能外派擔任重要國家大使或其他要職。

港媒報導，汪文斌24日主持外交部例行記者會，在記者會最後，汪文斌說，「感謝大家出席外交部例行記者會，我們再見！」對照汪文斌先前主持記者會的慣用語，他通常會詢問「還有其他的問題嗎？」隨後接著說，「如果沒有的話，今天的記者會到此結束，謝謝大家」。

消息傳出後，引發不少網友討論，但相關消息疑似遭到封鎖；北京當局也未發布任何有關汪文斌將卸任的消息。

看中國報導，今年4月，有眼尖網友發現汪文斌在例行記者會上配戴的手表是奢侈品牌「百達翡麗」的鸚鵡螺，價值347萬人民幣(約48萬美元)，二手售價更高達69萬7000美元。當時有評論指出，汪文斌是中共副司級和廳局級公務員，月薪不過1萬3000人民幣(約1802美元)，需要不吃不喝22年才買得起。

資料顯示，汪文斌現年53歲，外交履歷豐富，曾在外交部新聞司、西歐司、政策司、辦公廳及中國駐塞內加爾、喀麥隆和毛里求斯使領館工作，於2013年至2018年擔任外交部政策規畫司副司長，2018年至2020年擔任中國駐突尼西亞大使。

2020年7月返回北京擔任外交部新聞司第一副司長、發言人，於2020年7月17日第一次亮相，成為中國外交部第32任發言人。

此外，中國駐加拿大 前大使叢培武4月突然離任後，新任中駐加大使王鏑已於24日晚間抵達渥太華履新。他即將面對中加之間的外交分歧，包含加拿大譴責香港 國安法侵害人權，以及加拿大指控中國干涉加國大選並展開調查等。叢培武取代常華獲任命為中國駐伊朗 特命全權大使，而在同時公布的任免消息中，常華則前往沙烏地阿拉伯，出任特命全權大使。