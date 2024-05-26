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阿聯酋總統5/30訪中 以哈衝突後首位中東元首

記者黃國樑╱綜合報導
阿聯酋總統穆罕默德30日將赴中國進行國事訪問。 (阿聯酋通訊社)
阿聯酋總統穆罕默德30日將赴中國進行國事訪問。 (阿聯酋通訊社)

應中國主席習近平邀請，阿聯酋總統謝赫穆罕默德‧本‧扎耶德‧阿勒納哈揚（MBZ）5月30日將赴北京進行國事訪問，是去年10月7日以哈衝突後首位訪問中國的中東國家元首。

阿聯酋通訊社報導，去年2月，最近剛因直升機失事而罹難的伊朗總統萊希訪問中國；去年9月，敘利亞總統阿塞德亦偕夫人訪中。但中東戰事爆發後，中東國家陷入加薩走廊的人道難題中，再無任何高層人士訪中。穆罕默德此行是否將對結束以哈衝突產生正面效應，值得觀察。

據報導，訪問期間，穆罕默德總統將與習近平就雙邊關係及經濟、發展、文化等領域的合作進行深入討論。這次訪問在兩國全面戰略夥伴關係框架內進行，旨在促進兩國的永續發展與共同繁榮。

報導稱，阿聯酋總統也將出席慶祝阿聯酋與中國建交40周年的紀念活動。此外，穆罕默德總統將在訪華期間出席中阿合作論壇部長級會議。

目前中國外交部仍未揭露穆罕默德的訪問行程，中方官媒也都還未就此一訪問進行報導。阿通社報導說，兩國領導人也將就共同關心的地區和國際問題交換意見，並討論兩國在國際合作框架內的合作重要性，以促進世界的穩定與和平。

上述「共同關心的地區和國際問題」，應包括以哈衝突在內。穆罕默德與習近平或可望就此達成若干共識。

阿聯酋同時是今年1月1日起正式加入金磚國家的五個國家之一，去年11月30日，國務院副總理丁薛祥在杜拜會見了阿聯酋總統穆罕默德。丁薛祥當時向穆罕默德表示，習近平2018年訪問阿聯酋，翻開了中阿關系新篇章，推動兩國合作進入全面戰略伙伴關系新階段。相信在兩國元首戰略引領下，雙邊關系將取得更大發展。

當時丁薛祥即表示，2024年是中阿建交40周年，雙方要進一步鞏固政治互信，加強務實合作，高質量共建「一帶一路」，共同推動中國同阿拉伯國家、海合會國家合作達到新水平。

而對以哈衝突，丁薛祥當時亦表示，中方願同阿方共同努力，推動局勢盡快降溫，共促地區早日恢復和平安寧。

習近平 國務院 加薩

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