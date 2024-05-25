中國進口氨基酸 歐盟展開反傾銷調查

歐盟對進口自中國的關鍵氨基酸展開反傾銷調查，圖為歐盟旗幟和中國國旗。(美聯社)

繼電動車 、鋼鐵產品後，歐盟 委員會表示，已開始對進口自中國的氨基酸進行反傾銷調查。氨基酸是一種在人類和動物飲食中發揮關鍵作用的原料。另一方面，中國做為反制，今年初也對歐盟白蘭地展開反傾銷調查。有法國酒商抱怨，自己成了歐中貿易戰 的犧牲品。

美國之音引述法新社報導，歐盟委員會23日表示，開始對進口自中國的氨基酸進行反傾銷調查，並稱這項決定是在「歐盟業界提交了包含中國生產商不公平貿易行為的證據的投訴」之後做出的。調查將決定歐盟是否應採取措施，來反制據稱的不公平做法的影響，同時考慮到所有相關歐盟公司的利益。

法國氨基酸生產商「Metex」指控，中國氨基酸生產商的傾銷行為，使其陷入了危險的財務狀況。Metex是歐洲唯一生產這種胺基酸的工廠，如果到27日仍未找到買家，工廠將面臨關閉。

法國的白蘭地廠商則站在不同立場。另據中國觀察者網報導，法國干邑白蘭地管理局（BNIC）負責人德爾佩奇（Raphaël Delpech）表示，「我們感覺自己被一些與我們毫無關系的事物挾持了，只需大筆一揮，我們就會被抹去」，「無論是對法國還是對歐洲來說，這都將是貿易政策的徹底失敗」。

中國是法國白蘭地第二大出口市場，去年有6150萬瓶法國白蘭地銷往中國。

觀察者網引述「政客」新聞網歐洲版（POLITICO Europe）報導稱，隨著歐盟準備對中國電動汽車加徵關稅，BNIC擔心此舉將加劇歐盟與中國的緊張貿易局勢。今年初，中國對歐盟白蘭地展開反傾銷調查，而法國白蘭地占據歐盟出口總量的99%，法國酒商顯然成了主要的被針對者。