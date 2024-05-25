馬斯克發聲反對加徵中國電動車關稅 特斯拉上海廠傳減產20%

特斯拉創辦人馬斯克反對美國向中國電動車加徵關稅。(路透)

電動車 大廠特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克23日表示，不支持美國對中國電動車課徵關稅 ，不贊成扭曲市場之舉。此外，一位不願具名的人士透露，特斯拉上海廠計畫第二季至少把Model Y的產量砍掉20%。

馬斯克在巴黎VivaTech會議回答提問時說：「特斯拉和我都沒有要求課收這些關稅。事實上，當關稅宣布時，我很意外。」白宮上周表示，中製電動車進口美國將遭課徵100%的關稅。

馬斯克說，「在中國市場，特斯拉競爭力相當不錯，沒關稅也沒有特殊支持」。他也不贊同對電動車提供稅務優惠，「我贊成不對電動車或石油和天然氣徵收關稅，也不採取激勵措施」。不過，他今年稍早曾說，如果沒有貿易限制，中國大型電動車公司將碾壓其他地方的競爭對手。

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雖然馬斯克稱特斯拉在中國市場表現不錯，但路透引引述產業數據和消息人士指出，特斯拉上海廠計畫削減3至6月的Model Y產量至少20%，以因應中國對Model Y的疲軟需求。

中國乘聯會（CAAM）的數據顯示，資料指出，特斯拉今年1至4月在中國共生產的28萬7359輛Model Y和Model 3，Model Y產量年減5%，Model 3產量則增加10%。

現在還不清楚這波減產是否會延續到下半年或擴及Model 3，也不清楚特斯拉的美國和德國廠是否也採取了類似減產措施。特斯拉未回應路透記者的置評請求。

另一位消息人士透露，儘管特斯拉中國銷售和充電服務團隊最近減產並裁員，該公司仍計畫今年在全球銷售的200萬輛電動車中，在中國賣出60萬至70萬輛，與今年初的目標相同。

中國是特斯拉的第二大市場，上海廠生產的多數汽車在當地銷售，在經濟放緩之際，中國電動車製造商爆發了激烈的價格戰。特斯拉4月已調降Model Y的中國售價，降至2021年該車款首次在中國上市以來最低水準，特斯拉並提供Model 3買主零利率貸款方案，以提振銷售。

根據中國乘用車協會的數據，特斯拉在中國純電動和插電式混合動力汽車市場的市占，已從2023年全年的7.8%下滑至今年前四個月的6.8%。