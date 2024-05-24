5華人在巴遇恐襲亡 每人獲賠52萬美元

巴基斯坦3月發生針對中國公民的自殺式襲擊，造成6人死亡。(歐新社)

巴基斯坦3月發生一起自殺炸彈攻擊事件，造成五名中國人和當地巴籍司機身亡。巴基斯坦政府近日宣布，將賠償中國死者家屬共258萬美元，平均每人51.6萬美元。

美國之音報導，巴基斯坦最高經濟管理機構經濟協調委員會，周四批准給這些外籍遇難者家屬的補償。巴基斯坦籍死者的家屬則可獲得近9000美元的賠償。

這些遇難工人今年3月26日在搭車前往巴基斯坦西北部開伯爾-普赫圖赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）省的達蘇水電站工地時，遭到一名自殺式炸彈襲擊者開著一輛裝滿炸藥的汽車衝撞。達蘇水電站是由中國「一帶一路 」倡議下資助的工程項目，五名中國死者中，四人是建築工人，一人是工程師。

巴基斯坦方面確認襲擊者為一名阿富汗 人，並指控阿富汗塔利班政權允許反對巴基斯坦的恐怖分子──「巴基斯坦塔利班運動」進入巴國境內發動恐襲。然而，塔利班否認這項指控，目前也沒有任何團體聲稱對這此攻擊負責。

中國敦促巴基斯坦嚴懲參與這次恐襲的人員，並確保在巴基斯坦境內的中國公民的安全。巴國政府已派遣一支特種部隊負責在當地的中國公民安全。