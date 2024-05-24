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5華人在巴遇恐襲亡 每人獲賠52萬美元

中國新聞組／北京25日電
巴基斯坦3月發生針對中國公民的自殺式襲擊，造成6人死亡。(歐新社)
巴基斯坦3月發生針對中國公民的自殺式襲擊，造成6人死亡。(歐新社)

巴基斯坦3月發生一起自殺炸彈攻擊事件，造成五名中國人和當地巴籍司機身亡。巴基斯坦政府近日宣布，將賠償中國死者家屬共258萬美元，平均每人51.6萬美元。

美國之音報導，巴基斯坦最高經濟管理機構經濟協調委員會，周四批准給這些外籍遇難者家屬的補償。巴基斯坦籍死者的家屬則可獲得近9000美元的賠償。

這些遇難工人今年3月26日在搭車前往巴基斯坦西北部開伯爾-普赫圖赫瓦（Khyber Pakhtunkhwa）省的達蘇水電站工地時，遭到一名自殺式炸彈襲擊者開著一輛裝滿炸藥的汽車衝撞。達蘇水電站是由中國「一帶一路」倡議下資助的工程項目，五名中國死者中，四人是建築工人，一人是工程師。

巴基斯坦方面確認襲擊者為一名阿富汗人，並指控阿富汗塔利班政權允許反對巴基斯坦的恐怖分子──「巴基斯坦塔利班運動」進入巴國境內發動恐襲。然而，塔利班否認這項指控，目前也沒有任何團體聲稱對這此攻擊負責。

中國敦促巴基斯坦嚴懲參與這次恐襲的人員，並確保在巴基斯坦境內的中國公民的安全。巴國政府已派遣一支特種部隊負責在當地的中國公民安全。

自中巴經濟走廊啟動以來，外國工人主要受到俾路支分離主義團體的攻擊，他們認為該項目是巴基斯坦政府掠奪礦產豐富的俾路支省寶貴資源的一部分。2021年，一輛載有工人前往同一水電項目的巴士遭遇襲擊，造成13人死亡，其中包括至少9名中國公民。

巴基斯坦3月發生針對中國公民的自殺式襲擊，搭載工程師的大巴成為目標。(歐新社)
巴基斯坦3月發生針對中國公民的自殺式襲擊，搭載工程師的大巴成為目標。(歐新社)

阿富汗 一帶一路

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