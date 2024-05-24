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解放軍機器狗亮相中柬軍演 「巷戰利器」成為移動火力點

中國新聞組／北京25日電
解放軍機器狗扛槍亮相中柬聯演。(視頻截圖)
解放軍機器狗扛槍亮相中柬聯演。(視頻截圖)

在近日舉行的中柬聯合軍演中，中國解放軍首次對外公開展示了兩款機器狗，一種擅長偵察，另一種戰鬥機器狗能負重80公斤，身背步槍仍能快速前進並靈活調整槍口方向，分析稱這意味著中國的機器狗研發又搶先美國一步，且可能已大量列裝，成解放軍巷戰利器。另針對英國國防大臣稱中國正準備向俄羅斯提供軍事「致命援助」，中國駐英使館昨駁斥稱是無中生有。

綜合中華網、騰訊新聞報導，在近日舉行的「金龍2024」中國和柬埔寨聯合軍演中，解放軍首次公開展示了其列裝的機器狗。

演示的機器狗分為兩類，一種是偵察機器狗，在眾多參演官兵面前做出橫臥、跳躍和倒退等動作，還與士兵握手；另一種是戰鬥機器狗，主要是對房屋內的目標進行搜索和打擊，能負重80公斤，身上攜帶一把步槍也能在士兵的控制下快速前進，靈活調整槍口的方向，展示了強大的巷戰能力。

據演習視頻，小型偵察機器狗能適應多種環境進行情報收集，動作敏捷，為後方實時傳送高清影像與熱成像數據，極大提升了戰場透明度和指揮決策的精確性；AI設計使它們能自主繞過障礙，選擇最優偵察路徑，確保任務高效完成。

戰鬥型機器狗不僅執行偵察使命，還能攜帶多樣武器直接參戰，成為移動的火力點；在巷戰場景下，它們能從隱蔽處發起突襲，減少人員暴露風險。機器狗高機動性、自主行動能力和綜合戰鬥效能，使傳統防禦策略面臨嚴峻挑戰。

分析指出，機器狗現身軍演現場，充當士兵執行任務，或許意味著其已經大量列裝解放軍，或改寫未來戰爭的規則。而最早研發機器狗的並不是中國而是美國，但美國的機器狗因噪音大且系統複雜目前放棄研發，率先實現批量列裝的卻是解放軍。

另針對英國國防大臣夏普斯稱中國正在或準備向俄羅斯提供「致命援助」，中國駐英國大使館發言人在回應記者提問時表示，英方政治人物有關言論完全是無中生有，「我們奉勸英方停止無端指責中國，停止在烏克蘭問題上一味火上澆油」。

(取材自微博)
(取材自微博)
(視頻截圖)
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解放軍 俄羅斯 大使館

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