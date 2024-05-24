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美財長葉倫再轟中國產能過剩 籲G7築反對牆

中國新聞組／北京24日電
美國財政部長葉倫在義大利斯特雷薩出席G7財長會議期間發表講話。（路透）
美國財政部長葉倫在義大利斯特雷薩出席G7財長會議期間發表講話。（路透）

七國集團（G7）財政部長會議周五在義大利召開前夕，美國財政部長葉倫23日表示，G7會議將討論對中國工業產能過剩的擔憂和可能的應對措施。她呼籲G7在中國工業產能過剩問題上要團結一致，築起一堵反對牆。葉倫並強調，如果北京不改變政策，七國經濟將受到中國廉價產品洪水般的衝擊。

綜合媒體報導，來自美國、日本、德國、法國、英國、義大利和加拿大等七個國家的財長和央行行長24日至25日將齊聚義大利北部湖濱小鎮斯特雷薩。

七國集團談判代表幾周來一直在討論如何最好地利用價值約3000億美元的俄羅斯主權資產，如主要貨幣和政府債券，這些資產在2022年2月莫斯科全面入侵烏克蘭後不久即被凍結。

一直對中國產能過剩發出警告的葉倫21日在德國法蘭克福的一個會議上，敦促歐盟和美國通過「統一的戰略方式」對中國在電動車、太陽能產品、半導體、鋼鐵和其他關鍵產業的過度投資造成的產能過剩作出回應，以保護大西洋兩岸製造商的生存。

葉倫強調美歐聯盟至關重要，中國的過剩產能威脅到美國和歐洲的企業，以及新興市場國家的產業發展。

葉倫表示，美國和歐盟針對中國產能過剩形成一個明確的統一戰線至關重要。她警告中國宏觀經濟失衡對全球的影響，重申美國對中國以出口為導向的產業政策的擔憂。

葉倫在七國集團召開前向媒體發布的發言稿中還表示，G7將討論金融穩定、宏觀經濟政策以及如何防止地緣政治問題妨礙經濟增長。美國將在可持續發展、持續的衝突和中國的產能過剩這三個主要議題上謀求獲取進展。

另外，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）22日在與七國集團財長會晤前表示，面對中國在電動汽車電池等關鍵行業的產能過剩，七國集團和歐洲需要團結一致。勒梅爾表示，產能過剩導致中國進口產品充斥歐洲，他將在財長會上呼籲重新平衡與中國的貿易關係。

在美國上周宣布對包括電動汽車電池、計算機芯片和醫療產品在內的一系列中國進口商品大幅提高關稅之後，全球貿易的前景將成為七國集團財長會的另一個中心議題。

義大利經濟部長喬爾蓋蒂（Giancarlo Giorgetti）在美方採取這一舉措後表示，一場「貿易戰」正在打響，這反映了地緣政治的緊張局勢，並警告說全球商業面臨「分裂」的風險。

美國並未呼籲其夥伴國對中國採取類似措施，但一位官員表示，美方可能會推動七國集團在公報中表達對中國工業「產能過剩」的共同關切。

法國財政部長勒麥爾在G7財長會議前夕，呼籲團結應對中國電動車、電池等產能過剩問題...
法國財政部長勒麥爾在G7財長會議前夕，呼籲團結應對中國電動車、電池等產能過剩問題。圖為北京國際汽車展覽會展出電動車。（中新社）

葉倫 義大利 G7

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