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美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

電池監管審查卡關 波音推遲向中交付飛機

記者陳湘瑾／綜合報導
廈門航空的波音737 MAX。（取材自百度）
廈門航空的波音737 MAX。（取材自百度）

由於中國民航局對波音公司的駕駛艙錄音機（CVR）電池進行監管審查，該公司最近幾周推遲向中國交付的飛機。波音表示，美國聯邦航空總署已認證該系統，且該系統儲存的資料比過去的駕駛艙語音記錄器更多。並已被歐洲監管機構接受。

據「Simple Flying」報導，波音在2020年至2024年期間因737 MAX停飛事件，被迫暫停交付737 MAX飛機。波音直到2024年才恢復向中國航空公司交付。截至4月30日，波音已向中國航空公司交付21架波音737 MAX。

中國商務部中華民國新總統520就職典禮當天宣布不可靠實體清單工作機制公告，將波音旗下「波音防務、太空與安全集團」，以及「通用原子航空系統公司」、「通用動力陸地系統公司」列入不可靠實體清單並採取相關處理措施。中國商務部稱上述公司一再對台銷售飛彈、軍用無人機、坦克等進攻性武器，以此縱容支持「台獨」分裂勢力。

據路透報導，波音向中國交付飛機一直令美國官員感到沮喪。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾在2021年表示，北京正在阻止其國內航空公司購買「數百億美元」的美國製造的波音飛機。

商務部 中華民國 雷蒙多

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