摩根大通：未來100年續投資中國

摩根大通亞太區CEO：未來100年我們將繼續在中國。(取材自環球網)

摩根大通 亞太區首席執行官（CEO）李盛德（Sjoerd Leenart）表示，經濟總量已經成為世界第二大國的中國大到不能被邊緣化，投資 者「必須在那裡做生意」。「我們（摩根大通的營運）在這裡已經103年了。因此，我們看到中國時的眼光會非常長遠，未來100年我們還會繼續在這裡。」李盛德說。

環球網引述美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，摩根大通第20屆全球中國峰會23日在上海舉行，李盛德表示，摩根大通仍將在中國進行投資。

報導稱，按購買力平價匯率 計算，中國目前分別占全球和亞洲GDP的18%和48%。

「你不能忽視它，你必須在那裡做生意，即使你決定不在那裡做生意，你也需要了解正在發生的事，」李盛德補充說，在中國發生的事「影響著世界上的每個行業」。

「如果中國不運轉，亞洲銀行業也永遠無法全速發展。」李盛德說，投資者希望看到更多經濟復甦的跡象，過去幾年，中國經濟受到房地產行業的拖累，而李盛德表示，「我認為投資者已經受到早期跡象的鼓舞」。

報導指出，中國仍然是120多個國家（地區）的最大貿易夥伴。李盛德稱，「我認為（中國）有很多東西要賣給世界，世界各地都需要這些產品。」他補充說，他在中國看到了很多機會。