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暌違4年半 中日韓26日首爾開峰會

記者雷光涵、謝守真／綜合報導
韓日中首腦會議將由南韓總統尹錫悅（左起）、中國總理李強與日本首相岸田文雄出席。(美聯社)
韓日中首腦會議將由南韓總統尹錫悅（左起）、中國總理李強與日本首相岸田文雄出席。(美聯社)

南韓政府宣布，南韓、日本和中國領袖高峰會議，將於26日至27日在首爾舉行。這是暌違四年多再次舉行中日韓峰會，三方是否談敏感的台海、北韓核問題，日韓媒體看法不一。

會議將由南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄與中國總理李強出席。南韓總統府說，尹錫悅26日下午分別與岸田和李強舉行雙邊會談，三邊峰會27日上午在首爾舉行。會議將重點討論經濟、人員交流、數位化和災害合作等領域，並計畫發布共同宣言。

自2008年以來，中日韓三國峰會由各國輪流主辦，迄今已舉行八次。然而，日韓關係冷淡加上新冠疫情影響，此次會議是自2019年12月以來的再次舉行。南韓總統府高階官員表示，這將成為三國合作機制正常化的分水嶺。

中國外交部發言人汪文斌23日下午宣布，國務院總理李強26日至27日將赴南韓首爾出席第九次中日韓領導人會議。

汪文斌23日就中日韓峰會將登場表示，中日韓是近鄰，同為亞洲和世界主要經濟體，在共同應對亞洲金融危機過程中開啟了三國合作。中日韓合作啟動25年來，逐步建立以領導人會議為核心，以部長級會議、高官會和70多個工作層機制為支撐的合作體系。李強將同日韓領袖共同出席三國領袖會議、中日韓工商高峰會等重要活動，就中日韓合作交換意見。

另外，就中日韓領導人會議期間的有關事項，李強是否將會與日本和南韓領導人進行雙邊會晤一事，汪文斌未正面回應，僅稱關於中日韓領袖會議期間中日、中韓領導人雙邊會晤事宜，目前中方和相關方面保持溝通。

南韓 李強 日本

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