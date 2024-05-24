純恫嚇？共軍發布東風導彈發射模擬動畫 落點北高花

中共解放軍東部戰區24日上午發布多軍種聯合打擊3D虛實動畫，影片中共軍對台發射了東風導彈，落點在台北、高雄與花蓮三區。（取自東部戰區微信公眾號）

中共解放軍 東部戰區今天持續在台島、金馬周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，東部戰區繼上午發布軍機、軍艦多方向抵近台島和環外島戰巡迴練習模擬動畫後，又再度發布多軍種聯合打擊3D虛實動畫。影片中，包含地面上東風導彈、海上艦艇、及空中軍機皆對台灣發射大量飛彈，並集中落至台北、高雄與花蓮三區，「文攻」力道持續加大。

中共解放軍東部戰區23日、24日在組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島週邊開展「聯合利劍—2024A」演習。昨日演習首日，未發射飛彈。

不過，東部戰區24日發布多軍種聯合打擊「3D虛實動畫」，模擬東風導彈、海上艦艇、及空中軍機對台發射大量飛彈的情形，並指目的是毀「台獨支撐柱」、擊「台獨大本營」、斷「台獨輸血管」。

中國國防大學國家安全學院大校副教授張弛昨日接受央視採訪時表示，這次軍演在台島北部、南部、東部進行，分別意義在於，在台灣北部進行演練，是對台北政治和軍事的重要目標進行威懾、對民進黨當局的一個「敲打」。

在台灣南部進行演練，政治上痛擊台獨的「大本營」。在台灣東部進行演練，是為了阻斷三條線，包括阻斷台灣能源進口的生命線、阻斷台獨勢力想要逃避制裁向外逃竄的逃跑線；阻斷美國及其盟友向台獨勢力提供援助的「支援線」。

中共解放軍東部戰區23日上午宣布展開軍演後，隨後在微信 公眾號發布附有組合海報的文章，介紹參與此次軍演的武器設備，包含殲-20、殲-16、052D型飛彈驅逐艦、071型船塢登陸艦、東風導彈，以及箱式遠程火箭炮。