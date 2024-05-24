共軍聯合利劍演習之際 中海警罕見現身台灣東部海域

在共軍於台島周邊展開「聯合利劍—2024A」演習之際，中國海警局新聞發言人甘羽表示，5月24日，海警2304艦艇編隊位台島以東海域開展綜合執法演練。（取自中國海警官方微博）

在共軍 於台島周邊展開「聯合利劍—2024A」演習之際，中國海警24日上午宣布，海警艦艇編隊位「台島以東海域」開展綜合執法演練。這是中國海警船「罕見」現身台灣東部海域，恐成中共 「圍台」新模式。

根據中國海警官方微博，中國海警局新聞發言人甘羽表示，5月24日，海警2304艦艇編隊位台島以東海域開展綜合執法演練。重點開展查證識別、警告驅離等科目訓練，檢驗聯合巡航、緊急處置能力。

與此同時，中共解放軍 東部戰區23日、24日在組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島週邊開展「聯合利劍—2024A」演習。

公開資料顯示，中國海警2304艦目前隸屬於江蘇海警總隊，排水量達3,100噸，是江蘇最大的公務執法艦艇，也是中國海警局較為先進的艦艇之一，艦上配備有相關的低烈度武備、取證設置、監控設置、執法設施、通信設施等。

今年2月27日，在中國漁船翻覆2死事件後不久，也傳出中國有3艘3,450噸級以上的海警船出現在台灣東部海域，並一度駛入限制水域，經海巡署實施廣播要求航離後，海警船陸續駛離我方海域。

事實上，昨日共軍宣布軍演後不久，中國海警隨後宣布，福建海警組織艦艇編隊位烏丘嶼、東引島附近海域進行綜合執法演練，中國海警艦艇更首次進入烏丘嶼、東引島「限制水域」。24日則再有中國海警赴台灣東部海域執法演練。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑昨日向本報分析指出，這代表著不只有解放軍，中國海警或其他執法單位已形成聯合行動。而中國海警隸屬於武警，武警歸於中央軍事委員會管理，因此不僅解放軍，其他的武裝力量也將加入整體對台軍事作戰。