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中巴共識：反對割裂世界 製造封閉的政治或經濟集團

記者黃國樑／即時報導
中共中央政治局委員、外交部長王毅與巴西總統首席特別顧問阿莫林共同發表《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》。(中國外交部網站)
中共中央政治局委員、外交部長王毅與巴西總統首席特別顧問阿莫林共同發表《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》。(中國外交部網站)

據中國外交部網站，中共中央政治局委員、外交部長王毅昨23日在北京會見巴西總統首席特別顧問阿莫林。雙方就推動政治解決烏克蘭危機、呼籲局勢降溫深入交換意見並共同發表《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》，《共識》認為，對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。反對割裂世界，製造封閉的政治或經濟集團。

這份關於烏克蘭危機的中巴共識共包括如下六點共識：

一、呼籲有關各方遵守局勢降溫「三原則」，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。

二、認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路。各方應為恢復直接對話創造條件，推動局勢降溫緩和，直到達成全面停火。中巴雙方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會。

三、應增加對相關地區人道援助，以防止更大規模的人道危機。應避免攻擊平民和民用設施，保護婦女、兒童等平民和戰俘。支持衝突當事方交換戰俘。

四、反對使用大規模殺傷性武器，特別是核武和生化武器。盡一切可能防止核子擴散，避免核危機。

五、反對攻擊核電廠等和平核設施。各方均應遵守核安公約等國際法，堅決避免人為核事故。

六、反對割裂世界，製造封閉的政治或經濟集團。呼籲在能源、貨幣、金融、貿易、糧食安全以及保護油氣管道、海底光纜、電力能源設施、光纖網路等關鍵基礎設施安全議題上加強國際合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

雙方歡迎國際社會成員支持並加入以上共識，共同為推動局勢降溫、勸和促談發揮建設性作用。

烏克蘭 巴西 王毅

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