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共軍持續台島周邊演習 解放軍報批賴獨性前所未有

記者黃國樑／即時報導
東部戰區發言人稱，24日繼續開展聯合利劍演習。 (東部戰區官微)
東部戰區發言人稱，24日繼續開展聯合利劍演習。 (東部戰區官微)

解放軍東部戰區微信公眾號24日上午八時許發布消息，解放軍海軍大校「東部戰區」新聞發言人李熹表示，5月24日，中國人民解放軍東部戰區持續位臺島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習，島鏈內外一體聯動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力。

而大陸解放軍報今(24)天也發表「鈞聲」評論，標題為「歷史大勢不可阻擋，『台獨』注定死路一條」，評論稱，日前，賴清德發表所謂就職演說，大肆宣揚「法理台獨」「互不隸屬」，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」。這份充斥著「獨味」和「毒味」的「台獨自白」，遭到各方強烈批評。

評論稱，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區位台島週邊開展「聯合利劍-2024A」演習，這是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告，完全符合國際法和國際慣例，完全正當必要。

它稱，民進黨當局用一個個漏洞百出的低劣謊言，給眾多台灣民眾編織起對大陸錯誤認知的「資訊繭房」；用一條條居心叵測的「抗中」條款，營造出隔絕嚇阻兩岸交流合作的恐慌氛圍；用一次次毀台賣台的所謂供應鏈轉移，交納出賣台灣同胞利益和中華民族利益的「投名狀」；用一次次數額驚人的軍備採購，打造逢迎外部勢力遏華的前哨陣地。

評論批判，長期頑固堅持「台獨」立場、甘當外部勢力「棋子」的賴清德，「獨」性前所未有。多年來，他對台灣問題明明白白的歷史經緯始終置若罔聞，對海峽兩岸同宗同源的事實現狀一直視而不見。此番的所謂「就職演說」，態度極為猖獗，主張更加激進，是在販賣「兩國論」、搞「台獨正名」。這清楚顯露出，他妄想將台灣民眾強行綁上「台獨戰車」，腳踩「油門」一路加速，試探底線、衝撞紅線的危險企圖。

它稱，事實充分證明，如賴清德這般頑固的「台獨工作者」，無論用怎樣的言辭欺瞞誤導世人，歸根到底，其表達善意是假，挑動對抗是真；促進交流是假，阻斷聯接是真；謀求和平是假，製造分裂是真，是台海及地區和平穩定的破壞者。

評論稱，歷史大勢不可阻擋，「台獨」注定死路一條。對於賴清德這類顛倒是非、逆流而動，為一己私慾不惜破壞台海和平穩定，肆意將台灣裹挾到兵兇戰危境地的頑固「台獨」分子，就要用他們聽得懂的方式堅決回擊。 「台獨」分裂勢力每興風作浪一次，我們捍衛一個中國原則的力道就會加大一分。

它指出，中國人有不信邪、不怕鬼的骨氣，有嚇不倒、壓不垮的志氣，有萬眾一心、眾志成城的決心，更有堅決捍衛國家主權、民族尊嚴的能力。

最後評論說，作為黨和人民高度信賴的堅強柱石，同時也是維護地區和世界和平的強大力量，人民軍隊始終保持高度的憂患意識、危機意識和打仗意識，全面加強練兵備戰，勠力鍛造更強大的能力。對於一切「台獨」分裂活動和外部縱容挑釁，全軍官兵絕不容忍、絕不姑息，時刻聽從黨和人民召喚，絕對不允許任何勢力以任何形式、任何名義把台灣從中國分裂出去。

解放軍 賴清德 微信

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