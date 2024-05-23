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北極區最後私人土地傳中國買家有興趣？挪威出聲了

中國新聞組／北京23日電
北極地區戰略要地斯瓦爾巴群島最後一塊私人土地即將出售，很可能吸引中國注意；示意圖。(美聯社)
北極地區戰略要地斯瓦爾巴群島最後一塊私人土地即將出售，很可能吸引中國注意；示意圖。(美聯社)

北極地區斯瓦爾巴群島（Svalbard archipelago）的一塊私人土地出售，雖然該莊園沒有基礎設施，但由於地點具有戰略性，律師稱收到中國有興趣的具體跡象。但挪威當局表示反對土地出售。

法廣網報導，北極地區的斯瓦爾巴群島位於挪威本土和北極之間，隨著俄羅斯和西方緊張局勢的升級，以及海冰的消退，該地區的地緣政治和經濟重要性日益增加。

現在只需花3億歐元(約3.25億美元)，就能買下位於該群島西南的索勒法格峽灣莊園（Søre Fagerfjord）：包括60平方公里的平原和山地，遠離一切，沒有基礎設施，但有冰川和5公里長的海岸線。

出售方的律師佩爾-凱林斯塔德（Per Kyllingstad）指出，這是斯瓦爾巴群島最後一塊私人土地，據說，也是世界上最後一塊位於北極的私人土地。

律師透露，中國人自然是潛在的買家，並稱他們很早就對北極和斯瓦爾巴群島表現出了真正的興趣。他補充說，他已收到了來自中國有興趣的具體跡象。

報導指出，但挪威當局反對讓索勒法格峽灣地區落入外國之手，特別是中國。挪威情報部門認為，中國是繼俄羅斯之後對挪威王國構成主要威脅的外國勢力。

挪威貿易和工業大臣米爾塞特（Cecilie Myrseth）指出，未經挪威當局同意，土地不得出售，「也不可能就所有權進行談判」。

因此，挪威國家檢察官正式通知業主取消出售程序。據當地媒體報導，該公司由一名擁有挪威國籍的俄羅斯人控制。

俄羅斯 冰川

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