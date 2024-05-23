中美旅遊高層對話 習：歡迎美遊客 盼舊金山願景轉實景

第14屆中美旅遊高層對話22日在陝西西安開幕。（新華社）

中美旅遊高層對話22日在陝西西安開幕，中國國家主席習近平 致信，指出今年是中美建交45周年，中美關係的根基由人民澆築，中美關係的大門由人民打開，中美關係的故事由人民書寫，希望中美各界以本次高層對話為契機，以旅遊合作促進人員往來，助力「舊金山 願景」轉為實景。

新華社報導，第14屆「中美旅遊高層對話」22日在陝西西安開幕，主題為「旅遊促進中美人文交流」。

習近平強調，旅遊是中美兩國人民交往交流、相知相近的重要橋梁，熱情歡迎美國遊客來華旅行，結識中國朋友、體驗中華文化、遊覽美麗山水，親身感受真實的中國。

習近平表示，今年是中美建交45周年。中美關係的根基由人民澆築，中美關係的大門由人民打開，中美關係的故事由人民書寫，中美關係的未來也必將由兩國人民共同創造。

習近平說，希望兩國各界以高層對話為契機，深入交流，凝聚共識，積極行動，以旅遊合作促進人員往來，以人文交流延續中美友誼，助力舊金山願景轉為實景。

舊金山願景是指2023年習近平同拜登總統在舊金山舉行歷史性會晤，開闢了面向未來的「舊金山願景」。

央視新聞報導，所謂的「舊金山願景」，是中方用共同努力澆築中美關係的「五根支柱」，強調中美雙方要共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流。

中國政府今年1月1日起放寬美國旅客的簽證 限制，減少旅遊簽證所需的申請資料。這是去年中國重新開放邊境以來，提振旅遊業的一項措施。

不過，美國之音在今年1月的報導指出，儘管中國放寬美國簽證限制，但是中國的「反間諜法」讓美國人疑慮重重，令人望而卻步。