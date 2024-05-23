美上月才祭封殺 TikTok本周全球大裁員 估千人受影響

全球知名社群平台TikTok近日傳將進行大規模裁員。(美聯社)

全球知名社群平台TikTok 近日傳已向員工發出通知，將有「很大機率」在本周對用戶營運、內容和行銷兩大團隊約1000名員工中，進行大規模裁員 ，該公司並計畫解散全球用戶營運團隊，將部分員工重新分配到其他團隊。TikTok此前少有大規模裁員，此舉或與其面臨的美國禁令威脅有關。

此前，拜登 總統於4月簽署法案，要求TikTok與母公司字節跳動在270天內剝離，否則將禁止在美國營運，這使TikTok的運作遭遇極大危機。

TikTok和字節跳動5月7日已向哥倫比亞特區聯邦上訴法院提起訴訟，請求法院裁定「TikTok法」違反美國憲法並阻止該法律的執行。違憲的理由包括：違反美國憲法第一修正案中的言論自由條款、第一條第九款中的「不得通過剝奪公民權利法案」、第五修正案中正當程序條款所蘊含的平等保護以及第五修正案中的「非有恰當補償不得將私有財產充作公用」。

另外，路透此前引述消息人士報導，如果字節跳動用盡所有法律手段，亦無法阻止美國禁止TikTok應用程式在美國應用商店上架的法案，字節跳動寧願關閉TikTok，也不願意出售。

綜合「The Information」、「TheWrap」等外電報導，相較其他近兩年已進行數千人規模裁員的科技公司，TikTok過去很少進行如此大規模裁員。知情人士認為，這次一改過去多半採取削減成本的策略，進行如此大規模的裁員，相當不尋常。這可能進一步顯示TikTok正面臨美國政府的高度壓力，同時也顯示出美國市場對TikTok的重要性。

字節跳動已明確表示沒有出售TikTok的計畫，為了應對美國禁令威脅，TikTok有時會強調其在美國的雇員規模，並聲稱去年在美國雇用了7000名員工。