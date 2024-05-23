過去拒絕 泰轉向買中國潛艇：原則上同意

原本因發動機問題，取消向中國購買攻擊型潛艇的泰國，近日又決定要買了。（取材自人民網）

原本取消向中國購買攻擊型潛艇的泰國 ，近日又決定要買了。據美媒報導，在中國軍方和船舶工業人員近期訪問曼谷後，泰國國防部 改變之前的決定，「原則上同意」繼續向中國購買S26T潛艇，而且還加碼同意在潛艇中配備中國製引擎（發動機）；報導稱這一轉變「令人驚訝」。

據觀察者網引述美媒「防務郵報」網站20日報導，在交付以後，這艘S26T攻擊潛艇將是泰國60多年來的第一艘潛艇，會增強泰國海軍的海上能力。

報導指出，泰國軍方2016年批准從中國引進S26T潛艇的項目，同年7月由泰國副總理宣布敲定從中國以10億美元購買三艘「元」級潛艇。第一艘潛艇餘款在7年內結清，其餘兩艘計畫11年內全部交付。這將成為泰國海軍的最大項目。2017年5月5日，中船重工與泰國皇家海軍就S26T潛艇項目正式簽署協議，由武船集團建造。2018年在武船集團武昌總部開工。

但這一項目隨後「一波三折」。泰國要求潛艇配置德國 製造的MTU 396柴油發動機，但因歐盟對中國實施軍事硬件出口限制，德國無法將發動機出口到中國。中船重工集團此前提議用中國製造的CHD620發動機取代德製發動機，但未獲泰國海軍接納。

期間，2023年9月份，泰國內閣改組，支持削減軍費的素廷上任泰國國防部長，並於2023年10月在訪問泰國海軍總部時表示，向中方購買S26T潛艇項目並未取消，只是暫時擱置，並稱政府將設立委員會，負責與中國磋商護衛艦採購事宜，在本周向中國提出展開磋商。雙方預計11月就能達成修改後的採購合同。泰國政府還同意這艘潛艇還將配備中國製造的發動機。

報導指出，泰國政府和軍方正尋找不損害海軍利益，且讓民眾滿意的解決方案。如果採購潛艇或護衛艦的方案行不通，泰國海軍也考慮採購巡邏艦。