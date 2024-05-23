我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

過去拒絕 泰轉向買中國潛艇：原則上同意

中國新聞組／北京23日電
原本因發動機問題，取消向中國購買攻擊型潛艇的泰國，近日又決定要買了。（取材自人民網）
原本因發動機問題，取消向中國購買攻擊型潛艇的泰國，近日又決定要買了。（取材自人民網）

原本取消向中國購買攻擊型潛艇的泰國，近日又決定要買了。據美媒報導，在中國軍方和船舶工業人員近期訪問曼谷後，泰國國防部改變之前的決定，「原則上同意」繼續向中國購買S26T潛艇，而且還加碼同意在潛艇中配備中國製引擎（發動機）；報導稱這一轉變「令人驚訝」。

據觀察者網引述美媒「防務郵報」網站20日報導，在交付以後，這艘S26T攻擊潛艇將是泰國60多年來的第一艘潛艇，會增強泰國海軍的海上能力。

報導指出，泰國軍方2016年批准從中國引進S26T潛艇的項目，同年7月由泰國副總理宣布敲定從中國以10億美元購買三艘「元」級潛艇。第一艘潛艇餘款在7年內結清，其餘兩艘計畫11年內全部交付。這將成為泰國海軍的最大項目。2017年5月5日，中船重工與泰國皇家海軍就S26T潛艇項目正式簽署協議，由武船集團建造。2018年在武船集團武昌總部開工。

但這一項目隨後「一波三折」。泰國要求潛艇配置德國製造的MTU 396柴油發動機，但因歐盟對中國實施軍事硬件出口限制，德國無法將發動機出口到中國。中船重工集團此前提議用中國製造的CHD620發動機取代德製發動機，但未獲泰國海軍接納。

期間，2023年9月份，泰國內閣改組，支持削減軍費的素廷上任泰國國防部長，並於2023年10月在訪問泰國海軍總部時表示，向中方購買S26T潛艇項目並未取消，只是暫時擱置，並稱政府將設立委員會，負責與中國磋商護衛艦採購事宜，在本周向中國提出展開磋商。雙方預計11月就能達成修改後的採購合同。泰國政府還同意這艘潛艇還將配備中國製造的發動機。

報導指出，泰國政府和軍方正尋找不損害海軍利益，且讓民眾滿意的解決方案。如果採購潛艇或護衛艦的方案行不通，泰國海軍也考慮採購巡邏艦。

泰國 國防部 德國

上一則

黎案審期超出原定80天 控方續播訪談片 黎稱國際是港救星

下一則

2年投訴3400宗 港8•1起禁餵野鴿 可罰1.2萬美元囚1年

延伸閱讀

菲海軍將領否認和北京達協議 控中國大使館祕密錄音

菲海軍將領否認和北京達協議 控中國大使館祕密錄音
新航客機疑遇晴空亂流釀1死多傷 公布死者身分、131名乘客已轉抵星國

新航客機疑遇晴空亂流釀1死多傷 公布死者身分、131名乘客已轉抵星國
泰國政府稱米存放10年品質良好 釋出販賣

泰國政府稱米存放10年品質良好 釋出販賣
泰國上季經濟未大幅放緩 緩和降息壓力 泰銖連四升

泰國上季經濟未大幅放緩 緩和降息壓力 泰銖連四升

熱門新聞

有家長表示，孩子參加的暑假赴美14天遊學團，面簽時，46名學生被「團滅」；示意圖，與新聞無關。（本報資料照片）

知名機構2師帶隊46學生教撒謊? 中國赴美國遊學簽證團滅

2024-05-15 11:15
谷師傅被對手打到重心不穩。(視頻截圖)

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

2024-05-18 09:30
愈來愈多的海外中國學生因家庭財富縮水而陷入經濟困難。圖為美國一所大學，兩位學生走在校園裡。(中新社資料照片)

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

2024-05-17 12:42
韓阿姨的店外擠滿了顧客。（取材自紫牛新聞）

速溶包當面泡 南京阿姨10元「手沖」咖啡暴紅

2024-05-20 09:30
男子與女子的不雅照被製作成巨幅海報張貼在車身。(取材自X平台)

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

2024-05-22 06:30
成都一名男子4月底入手一輛長城汽車一款電動露營車，不到一個月就被車子的電動帳篷「卡脖子」致死。（圖／取自微博）

他買電動露營車不到1個月 遭「卡脖」慘死…車商這麼說

2024-05-15 12:13

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心