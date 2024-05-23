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億萬富豪不愛投資大中華 瑞銀：中國排倒數第2

記者謝守真／綜合報導
隨著地緣政治衝突等因素加劇，在未來五年，億萬富豪家族辦公室客戶計畫在大中華地區的淨投資興趣趨近於零。 (新華社)
隨著地緣政治衝突等因素加劇，在未來五年，億萬富豪家族辦公室客戶計畫在大中華地區的淨投資興趣趨近於零。 (新華社)

彭博報導，瑞銀最新調查指出，隨著地緣政治衝突等因素加劇，在未來五年，億萬富豪家族辦公室客戶計畫在大中華地區的淨投資興趣趨近於零，顯示與前幾年相比大幅下降。

報導引述瑞銀「2024年全球家族辦公室報告」表示，2023年進行調查時，瑞銀的家族辦公室客戶在未來五年對大中華區的淨投資興趣為12%，2021年時為61%。

在本次調查的八個地區當中，中國排在倒數第二，只有東歐的淨投資興趣為負。據悉，淨投資興趣為正，代表預料會增加投資的家族辦公室要多於計畫減少投資的家族辦公室。

過去幾年，中國對科技巨頭等民營企業進行整頓，投資環境令人擔憂，並且美國的制裁導致投資者急於在中國市場撤出，並減少資產配置。

不過，瑞銀家族辦公室客戶對不包括大中華區的整個亞太地區未來五年的淨投資興趣為正30%，略高於北美的29%。

調查還指，目前全球有39%的家族辦公室指，更依賴投資經理篩選或主動型管理來增強投資組合多元化，比去年增長4%。

在另類投資方面，33%的家族辦公室使用對沖基金以分散投資。而投資主題上，生成式人工智慧是最受歡迎的投資主題，超過78%的家族辦公室表示，它可能是未來二至三年的投資主題之一。

瑞銀環球家族及機構財富亞太區主管辜良雄稱，隨亞太區將成為全球最大投資熱點，近半亞太區家族辦公室計畫在未來五年內增加對亞太區的資產配置。亞太區家族辦公室計畫在未來五年內增加對已發展市場的固定收益和股票、私募股權和對沖基金的配置。

投資 人工智慧

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