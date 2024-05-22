美指寶馬部分零件來自被禁中企 汪文斌批華府惡法霸凌

美國會報告指，多間汽車製造商BMW、福斯汽車等皆用了被禁的中國零件。(路透)

美國參議院 20日發布報告稱，德國寶馬汽車(BMW)至少向美國進口了8000輛Mini Cooper汽車，但其中的電子零件來自一家被禁止進口的的中國供應商。寶馬回應稱，已採取措施停止進口受影響的產品。北京當局作出回應，批美方以惡法試圖把各國企業綁上打壓中國的「戰車」。

美國之音引述路透報導，美國國會於2021年通過了「維吾爾 強迫勞動預防法」，以防止從中國新疆地區進口據信由維吾爾少數民族成員強迫勞動生產的商品。中國否認了這些指控。

該報告發現，位於加州 的汽車供應商伯恩公司（Bourns Inc）從四川經緯達科技集團（JWD）採購了零件。去年12月，這家中國公司被列入「維吾爾強迫勞動預防法」的實體清單，這意味著其產品被認定為使用強迫勞動製造。

伯恩公司向寶馬和英國積架越野路華（Jaguar Land Rover）的直接供應商李爾公司（Lear Corp）提供了四川經緯達的零件。伯恩公司在1月份通知李爾公司，有關零件來自被禁的四川經緯達；李爾公司隨後致函寶馬、積架越野路華、富豪汽車和大眾等公司。大眾汽車2月證實數千輛保時捷、賓利和奧迪汽車在美國港口被扣留。

「汽車製造商的自我監管顯然沒有起到作用，」美國參議院財委會主席懷登（Ron Wyden）說。他並敦促美國海關和邊境保護局「採取一系列具體措施來加強執法，並打擊那些助長在中國可恥地使用強迫勞動的公司。」

中新社報導，中國外交部發言人汪文斌21日對此抨擊，美方所謂「維吾爾強迫勞動預防法」堪稱21世紀最臭名昭著的侵犯人權法，這部惡法試圖把各國企業強制綁上遏制打壓中國的戰車，試圖打造經濟脅迫聯盟。這種為一己之私肆意破壞國際經貿規則、嚴重擾亂國際產業鏈供應鏈的行徑，是美國霸凌霸道的體現。