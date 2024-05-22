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中國被指供俄武器打烏克蘭? 耿爽：美甩鍋推責

中國新聞組／北京22日電
美國指責中方向俄提供軍事裝備，中國常駐聯合國副代表耿爽犀利回擊。（視頻截圖）
美國指責中方向俄提供軍事裝備，中國常駐聯合國副代表耿爽犀利回擊。（視頻截圖）

聯合國安理會20日就烏克蘭局勢舉行公開會，中國常駐聯合國副代表耿爽在會上表示，中方呼籲有關各方推動烏克蘭危機早日得到政治解決，同時犀利回應美國無理指責中方向俄提供軍事裝備，稱「我們沒有也不會像美方一樣，刻意延長戰事、從中漁利、甩鍋推責。」

影音來源：YouTube

上觀新聞報導，耿爽指出，烏克蘭危機仍在延宕，大量武器彈藥持續流入戰場，品種和範圍不斷擴大，致命性和殺傷性不斷上升，流失和擴散風險不斷累積，令人深感擔憂，武器或許可以結束戰爭，但帶不來持久和平；衝突的起點或許各不相同，但終點都是外交談判。中方呼籲有關各方以和平為重、以人道為重，將資源和精力集中到停火止戰的外交努力上來，共同推動烏克蘭危機早日得到政治解決。

據報導，耿爽還對美國對中國的無理指責進行回應，「我要再次敦促衝突當事方展現政治意願，相向而行，早日開啟和談，停火止戰。敦促國際社會為此創造條件，提供幫助。中方願繼續為推動烏克蘭問題的早日政治解決做出不懈努力，發揮建設性作用。」

報導指出，中方還對美方無理指責中方在衝突中向俄羅斯提供軍事裝備一事進行回應。耿爽表示，中方不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，更沒有向衝突任何一方提供致命武器。中方沒有也不會像美方一樣刻意地延長戰事、從中漁利，有關指責完全不可接受。

中方提醒美方，轉移矛盾、甩鍋推責，不是解決烏克蘭危機的正確途徑，也奉勸美方不要借烏克蘭危機推進地緣戰略，挑動陣營對抗，推進自身的議程。

烏克蘭 耿爽 聯合國

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